“Estoy de acuerdo con la propuesta, pero primero que nos den los permisos a todos, para que no nos moleste la policía. Necesitamos que nos apoyen con los permisos. No tenemos problema con que nos califique, Llegué a pagar desde el 2007 hasta ahora, más de once mil dólares en multas, solo por no tener permiso, he tenido que pagar para sacar mi residencia. Por lo demás todo funciona bien, tenemos mucha acogida. Se despidió y dejó a cargo del carrito a su empleada, quien posó para la foto.

-Los inspectores vienen puntualmente cada mes. Se paga tanto para renovar la licencia, he pagado hasta cinco mil dólares de multas para poder continuar vendiendo, nosotros pagamos impuestos. La gente cree que es fácil estar en la calle, no es fácil! con los cambios de clima y tantas regulaciones. Gracias a Dios nuestra comida tiene mucha acogida, aquí comen ecuatorianos, mexicanos, colombianos y también estadounidenses, hasta los asiáticos vienen a comer, a todos les gusta el chicharrón.

-Esta propuesta está bien, porque si a los restaurantes les hacen la inspección dos veces al año, a nosotros nos revisan cada vez que quieren. La comida de la calle es más fresca que la de restaurante en donde tienen la comida congelada, nuestra comida es preparada todos los días y eso mucha gente no sabe. El problema más grande es el permiso, Hemos ido a las marchas y los concejales del área nos están ayudando, el Senador Peralta nos estaba ayudando en eso, pero con el nuevo gobierno de Trump no sabemos qué va a pasar.

-Es bueno, vienen cuando deben, ahora no tengo problemas pero los primeros tres o cuatro años sufrí mucho, con todos: policía, bomberos, inspectores. Me costó muchas lágrimas para sacar adelante este negocio, con el cual hemos sobrevivido mi esposo mis tres hijos y yo.

-Son las personas que viven aquí y que ya son clientes, quienes nos recomiendan a sus amistades. No hay ninguna autoridad u organismo que promocione la comida de aquí a nivel turístico, no hay. Son nuestros clientes quienes nos promocionan.

-Está bien que se califique para que los clientes valoren la comida de cada vendedor, porque cuando van a un restaurante y ven una A, saben que es una buena comida, saben que está aseado y con este control van a ver que la comida es buena o si tienen una B o C van a saber que no está tan bien. Todos los vendedores pondrían más interés en ofrecer mejor servicio, mejor presentación y calidad.

