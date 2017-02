Por Ximena Hidalgo-Ayala

IMPACTO

El mes del amor se vistió de gala en Nueva York para celebrar el corazón de las mujeres en el desfile Go Red de la tienda Macy’s. El glamoroso y emotivo evento realizado el jueves 9 de febrero, tuvo gran impacto, no únicamente por las famosas estrellas de cine y televisión, modelos y celebridades que en él participaron, ante todo por las hermosas historias de lucha y sobrevivecia a las enfermedades cardiacas de las participantes del desfile. Desde el 2004 Macy’s presenta anualmente Go Red, como parte de la campaña de apoyo a la Asociación Americana del Corazón, para concretizar a las mujeres sobre la importancia de cuidar su salud y el órgano vital que les impulsa a luchar y amar. Un gran ejemplo de trabajo por causas importantes liderado por Macy’s, que enfoca sus esfuerzos en esta campaña, para recaudar fondos y salvar las vidas de personas afectadas por este mal, que es el principal asesino de las mujeres en Estados Unidos. ¡Gracias Macy’s! (Fotos cortesía de Macy’s)

ANFITRIONA DE LUJO

La hermosa estrella de Hollywood Katie Holmes (Der.) fue la anfitriona del desfile de Macy’s, que anualmente convoca a un selecto grupo de participantes que comparten sus historias sobre la lucha contra problemas cardiacos en sí misma, familiares o amigos cercanos. El desfile se realizó el mismo día de la tormenta de nieve que no pudo apagar el fuego de los corazones femeninos, encendidos por un mismo ideal. Además de celebrar la moda y la belleza, transmitió un fuerte mensaje sobre la salud personal, de la familia y la comunidad. En la gráfica consta a la Izq. la actriz Maureen McCormick.

RESPALDO TOTAL

Ni la tormenta del jueves pasado pudo parar a las decididas mujeres que participaron en el desfile de Go Red for Women, organizado por Macy’s para ayudar a financiar la lucha contra las enfermedades del corazón de la Asociación Americana del Corazón, que comenzó a producir este desfile con Macy’s en el 2004. Desde entonces la tienda más famosa del mundo ha ayudado a recaudar más de $ 60 millones para educación e investigación de problemas cardiacos. Constan en la foto de Izq. a Der.: Tina Stephan; Star Jones; Terry J. Lundgren, CEO de Macy’s Inc. y la actriz Lorraine Toussaint.

GRUPO ENTUSIASTA

Durante el Desfile con la Colección 2017 de Go Red organizado por Macy’s y la Asociación Americana del Corazón, un muy alegre y entusiasta grupo fue el liderado por reconocidos médicos. Constan en la gráfica de Izq. a Der. el Dr. Steven Houser; Nancy Brown CEO de la Asociación Americana del Corazón; Bernie Dennis; Lauren Warner; el Dr. John Warner y Alvin Royse, quienes disfrutaron y participaron con gran algarabía.

CORAZÓN LATINO

Odilia Cristabel Flores, sobreviviente de una operación de corazón abierto a los cinco años, hizo historia durante el desfile en el

Hammerstein Ballroom, al ser la primera funcionaria de Macy’s, -donde ha laborado durante diez años- y ser la primera latina en participar en la campaña Go Red y en desfilar en la pasarela, de lo cual dijo sentirse honrada de representar la empresa, como una sobreviviente con un corazón sano, en el que fluye con orgullo pura sangre guatemalteca. ¡Felicitaciones!

GRAN CORAZÓN

La modelo y actriz Bridget Moynahan, quien actualmente interpreta a Erin Reagan en la serie televisiva Blue Bloods de CBS, también desfiló apoyando la campana Go Red de Macy’s. Sus créditos cinematográficos incluyen I, Robot, The Sum Of All Fears, Sex and the City por mencionar algunos y el año pasado publicó un libro de cocina basado en las cenas que la familia Regan comparte en cada una de las series filmadas. No cabe duda que además de la belleza la artista tiene un gran corazón para apoyar causas nobles.

CARISMA COLOMBIANO

Muy expresiva y espontánea la premiada actriz Diane Guerrero, conocida por sus actuaciones en varias series de Netflix como Orange is the New Black, desfiló en la presentación de la Colección 2017 organizada desde hace trece años por Macy’s. Hija de padres colombianos, nació en Nueva Jersey y creció en Boston. Es firme defensora de la reforma migratoria por su experiencia personal a consecuencia de la deportación de su familia, de la cual sin duda ha heredado el gran carisma y alegría que le caracteriza.