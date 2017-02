Por Armando Bermúdez

IMPACTO

‘ENGLISH ONLY’?

Sin que haya “orden ejecutiva”, hemos entrado al reino del ‘English Only’. Hasta hace menos de un mes esta bandera de los extremistas de derecha estuvo parada a raya por décadas en Estados Unidos. No entró ni con Bill Clinton, George W. Bush o Barack Obama, tampoco tuvo aval de los congresos de los pasados 25 años. Pero ahora sí. El portal de la Casa Blanca en español , que fue la primera víctima de los atilas anti cultura de un porcentaje importante de la nación, no ha sido aún restablecida. Y, aunque nadie en la Casa Blanca se ha responsabilizado por el borrón de un plumazo, hay el antecedente que el principal “teórico” e “Intelectual” que tiene a su lado el presidente-empresario, es nada menos que un reconocido anti semita y racista. Steve Bannon tiene como “logro” de su seudo brillantez haber señalado que “hay demasiados asiáticos ejecutivos (CEOs) en Sillicon Valley”. Tiene en su registro el de odiar a los inmigrantes, de ser partidario del anti multiculturalismo, y añorar una sociedad “blanca” que ya no existe porque el “melting pot” lo ha extinguido. Tal vez se niega a aceptarlo, porque si no reacomodaría su “tesis”. La profesora de la Universidad de Virgina, Nicole Hemmer, autora del libro “Messengers of the Right”, citada por el portal ‘Mother Jones’, dijo: “Ellos (sujetos como Bannon) creen que decir cosas racistas y anti semitas, no son actos de odio, sino de libertad”. Por eso es “coherentemente” descabellado que no haya latinos en la administración ejecutiva del gobierno actual. E, igualmente, delirante que se crea desaparecerá el español de Estados Unidos, cuando somos más de 50 millones quienes lo hablamos. Trump parece supeditado u ovejita de Bannon, quien no disimula su tirria contra el español apagándole la luz y socavando la lengua de Cervantes por la exclusividad de la prosa de Shakespeare.

REPÚBLICA BANANERA

Con el nuevo presidente Donald Trump Estados Unidos parece haberse ganado el mérito de auto convertirse en la más moderna “República Bananera”. U.S.A. the new ‘banana republic’? Believe It or Not! Las republiquetas bananeras, se hicieron famosas porque eran manejadas al libre antojo del dictador en el poder. Allí, los poderes estaban pintados, porque sus límites eran transgredidos de acuerdo al humor matinal o nocturno del gran líder. Todo se hacía al antojo del mesiánico gobernante, quien hacía todo y de todo. En nuestra ‘república bananera’ U.S.A., tenemos que la “orden ejecutiva” prohibiendo el ingreso de nacionales de siete países árabes no fue hecha en la Casa Blanca, tampoco formalmente en el Senado o la Cámara de Representantes, sino a escondidas por ayudantes de algunos senadores. En el ‘preview’ de nuestra ‘república bananera’, la mujer del gran líder -como sabemos- copió el discurso de Michelle Obama para un gran evento político, pero para inaugurar su presidencia, su esposo, copió dos formidables párrafos del blogger llamado Kumar que usa una “herramienta de creación de contenidos” conocida como Articoolo (primicia de la publicación online ‘BuzzFeed’).En nuestra ‘república bananera’ nuestro gran líder con su verborrea quiere amedrentar jueces, chantajear a su vecino mexicano, asustar inmigrantes. Todo en el marco de su disgusto con una revista (Vanity Fair) que en un ‘review’ del restaurante de Trump Tower lo calificó como el peor de la ciudad de Nueva York. En nuestra ‘república bananera’ U.S.A., su líder que dice estar por la creación de empleos para los estadounidenses, hizo todo lo contrario en el gran banquete que dio al primer ministro japonés Shinzo Abe: contrató a 64 empleados extranjeros que tienen permisos temporales de trabajo (con visas H-2B) y que reciben un exiguo salario, sin beneficios de ningún tipo. ¡Qué importan los conflictos de interés! En nuestra ‘república bananera’, los ‘tuits’ del líder han reemplazado a los comunicados de prensa bien pensados y redactados. Ni que decir de la seguridad del país, que se abordan sin cuidado de ningún tipo hasta en plena fiesta en el resort Mar-a-Lago- atestado de lobistas ¿y de espías? Nadie lo sabe todavía, porque estamos en el furor de nuestra ‘república bananera’.

¿SOMOS SANTUARIO?

El lunes temprano “Sacando Punta” recibió un mensaje de texto urgente: agentes de la migra en Queens, en la ciudad de Nueva York, están haciendo redadas a vista y paciencia de medio mundo. Estuvieron deteniendo indocumentados que al rayar el alba salían a trabajar y transitaban por Roosevelt Avenue, en el corazón latino de Queens. Parte del mensaje decía: “Oficiales de ICE en Roosevelt Avenue cerca de Junction están esperando para detener a la gente (indocumentados)…Si usted o alguien que usted conoce no está documentado, por favor evite estas áreas de Roosevelt en Corona, Jackson Heights y Flushing. Por favor haga lo que pueda para advertir a las personas que podrían ser afectadas”. Hice ‘forward’ a quienes les podría interesar, ¿pero en que quedó que la ciudad de Nueva York es “santuario” de inmigrantes? Por allí no se asomaron ningún concejal, asambleísta o senador estatal, funcionarios de la alcaldía para tratar de persuadir que los agentes de ICE se vayan de nuestros barrios. El alcalde Bill de Blasio y la presidenta del concejo municipal, Melissa Mark-Viverito, tendrán que idear algún mecanismo de defensa de los inmigrantes indocumentados, porque en el papel la ciudad de Nueva York es “santuario” de inmigrantes. No obstante, el bla bla oficial parece ser parcial o cojo, cuando nadie se preocupa cómo responder frente a una redada abierta en una calle céntrica y el “santuario” es el mejor escenario para que los agentes de la “migra” hagan su trabajo. Está bien que la ciudad no comparta información de su base de datos, en la que tiene registrados a cerca de un millón de indocumentados, pero parece insuficiente frente a los ataques frontales recientes en los que podría hacer algo más. No hay que olvidar que según Pew Research center, en la ciudad de Nueva York uno de cada cinco inmigrantes son indocumentados. Así que si la “migra” hace operativos en nuestros barrios, seguro que caerán muchos sin ser criminales de ningún tipo. Evitémoslo.

DEMÓCRATAS INDEPENDIENTES

Los senadores latinos que están pulgada a pulgada, centímetro a centímetro, en batalla con el liderazgo demócrata en el Senado estatal de Nueva York, ¿son demócratas-demócratas, demo-publicanos, o repu-cratas? José Peralta y Marisol Alcántara, no han querido ni quieren ser cola de león pero sí cabeza de ratón, y se han unido a la organización “Conferencia Demócrata Independiente”. Esta organización de un punado de senadores estatales, entre los que también está el inefable rev. y senador Rubén Díaz, le ha quitado la mayoría a los demócratas en el recinto senatorial y se la han entregado a los republicanos. Por ejemplo, recientemente votaron en contra de reducir el uso de bolsas de plástico aprobada en el concejo municipal de la ciudad de Nueva York. Sus argumentos pueden ser válidos, como cuestionables. Pero lo cierto es que ellos han sido electos como “demócratas”, y están votando en el senado en contra de su organización ya que supuestamente “velan por su comunidad”. Por actuar así a Peralta hace unos días lo han echado de la organización demócrata “New Visions Democratic Club” de Queens que lo respaldó para ser electo. Acusan a los “demócratas independientes” de hacerle el juego a los republicanos en plena era de Donald Trump cuando su partido requiere ser monolítico. Así lo considera Andrea Stewart-Cousins, presidenta de la Conferencia Demócrata del senado estatal, que sin sus votos no puede ser elegida presidenta del senado estatal. Stewart-Cousins dijo a The Daily News, “que están bloqueando a que una mujer afroamericana se convierta en la primera presidenta del senado estatal” de Nueva York. Marisol Alcántara señala que esta actitud es “racista” y que Stewart-Cousins se va por las ramas frente a “la primera dominicana electa al senado estatal”. Es un juego de desgaste, donde quien pierde contacto con su comunidad que lo eligió, puede salir mal parado.