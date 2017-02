Por Armando Bermúdez

IMPACTO

¿PARO INMIGRANTE EL 16-F?

Un anuncio de Paro de Inmigrantes el jueves 16 de febrero empezó a hacerse viral en las redes sociales hispanas de los Estados Unidos. Se desconoce quiénes son los organizadores. Pero las demandas son claras. Dice el texto: “Un Día sin Inmigrantes UNAMONOS TODOS Indocumentados, Residentes, Ciudadanos, Inmigrantes de todo el Mundo NO Ir a Trabajar NO Abrir nuestros negocios NO compra en tiendas por internet NO comer en restaurantes NO comprar gasolina NO ir a clases NO mandar a nuestros hijos a la escuela. “Señor Presidente, sin nosotros y sin nuestro aporte este país se paraliza”. Corre la voz”, dice parte del texto de la convocatoria a paralizar las actividades. Si hace unos años atrás una película de ficción llamada “Un Día sin Mexicanos” llamó la atención de la comunidad inmigrante estadounidense, esta convocatoria ha calado hondamente en el marco del clima hostil que están recibiendo del actual presidente Donald Trump. La convocatoria ganó rápidamente fuerza y se multiplicó en Facebook, Twitter y otras redes sociales. El texto finaliza con el raciocinio: “Preparémonos para no salir Perderemos un día de trabajo Pero podríamos ganar mucho más”. Según la sinopsis de la película “Un Día sin Mexicanos” de Sergio Arau, “parece que va a empezar un día normal cuando los residentes de California se levantan durante otro amanecer soleado. Pero sorprendentemente, poco a poco empiezan a darse cuenta de que toda la población latina del estado norteamericano ha sido barrida del mapa”. Esta vez no han sido “barridos” pero los inmigrantes quieren hacerse sentir, al grado que el “el país se paralice” sin su aporte. Otro paro inmigrante previo, ocurrió en el 1 de mayo del 2006 y afectó mayormente la costa Oeste. Hubo pérdidas estimada en $52 millones, o 4.3 por ciento de $1200 millones.

NY SEGURO MÉDICO A TODOS

En el marco de la “desaparición” del ObamaCare, y el desangramiento del Medicaid, se hace urgente un sistema de seguro médico universal (para todos) en el estado de Nueva York. La razón es sencilla: El gobierno de Donald Trump le cortará todas las ayudas financieras, “sea por mangas o por cangas”. La asfixia federal vendría vía corte de ayudas al Medicaid, o vía corte de fondos federales para múltiples programas sociales, por declararse “estado santuario” para los inmigrantes. Solo la ciudad de Nueva York perdería alrededor de $7,158 millones de anuales que afectarían distintos servicios En la actualidad el estado de Nueva York tiene un sistema de seguros médicos más o menos aceptable, en el marco del ObamaCare aún vigente. Pero sin el aporte federal se desmoronaría, salvo se tomen previsiones financieras. Gracias al aporte federal se brindan excelentes servicios médicos a quienes tienen ingresos bajos y/o moderados. De esta forma, si se gana menos de $23,540 mil al año individualmente o $48.500 por familia de hasta cuatro, con el nuevo plan esencial del Estado de Nueva York que empezó en enero de 2016 a ofrecer gratis o bajo costo un seguro de salud para quienes acreditan residencia legal en el estado. El aspirante a este sistema tiene una variedad de planes, y beneficios esenciales, como las visitas al médico, visitas al hospital y medicamentos recetados. Incluso se puede conseguir la atención de un oftalmólogo y dentista de forma gratuita, o pagar un poco más por estos beneficios, dependiendo de sus ingresos. El aspirante a este seguro tiene que ser un adulto de 19-64 años de edad (menores de 19 pueden recibir Child Health Plus). Pero la universalización del sistema de salud haría que paguen de menos a más quienes más ganen, y sería completamente independiente de lo que haga o des-haga Washington. De et forma, el chantaje político de la actual administración de la Casa Blanca se caería a pedazos.

ÓRDENES ¿NEONAZIS?

Dos borradores de órdenes ejecutivas de la Casa Blanca imbuidas de hostilidad y prejuicio hacia los inmigrantes son para poner la piel de gallina. Los documentos conseguidos por The Washington Post (de cinco y nueve páginas respectivamente) quieren barrer a más de 20 millones de pobres que viven legalmente, pero que no son ciudadanos. ¿Estamos entrando a la noche más oscura vivida por Estados Unidos de América? En una de las “órdenes” que si no ocurre nada “extraño” Trump la firmaría en cualquier momento, se apunta contra los inmigrantes indocumentados, pero también contra los residentes legales que reciben cupones de alimentos, SSI y aun medicaid. A todos estos se les rescindiría sus visas y serían sujetos a deportación. Adicionalmente, se les cobraría a quienes firmaron “affidavits” o fueron “sponsor” de los residentes que habrían hecho uso de servicios federales. Los “drafts” o borradores que evidencian un trabajo “pulido” de organizaciones anti inmigrantes se implementarían 90 días después que el presidente los firme. Las “órdenes” facultarían al Departamento de Estado, Departamento de Justicia y Homeland Security a efectivizar la purga de inmigrantes pobres. Las “órdenes ejecutivas” serían la tapa al pomo anti inmigrante de la actual administración. En meses pasados, conocíamos las relaciones de la campaña Trump con extremistas prejuiciosos, cuyo corolario fue cuando designó como su jefe de campaña a Steve Bannon, portavoz de lo más raleado del extremismo de derecha. Jamás se pensó que estos trasnochados neonazis entrarían a la Casa Blanca, pero lo están. Desde el portal de “Breitbart”, Bannon, reconocido anti semita, racista y anti inmigrante señaló que la raíz de escasez de empleos en los estadounidenses “aborígenes” son los residentes legales Su miedo es que estos residentes se hagan ciudadanos y, si sucede, no comulguen con sus ideas y voten por el Partido Demócrata u otra afiliación.

LOS ‘IDEOLOGOS’ DE DT

Lo que detallan los borradores o “drafts” de órdenes ejecutivas, es que la administración de Donald Trump además de deshacerse de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, tendría algo más. Eso sería, declarar “inadmisibles” a más de 20 millones de residentes legales pobres -si salen del país no podrían retornar- y, si se quedaran, se les abriría un proceso de deportación si reciben algún tipo de ayuda federal. Pero también restringiría a lo mínimo las visas H-1B para trabajadores extranjeros, mayormente contratados en empleos especializados en el sector tecnológico, ciencia e investigación. Estos empleos serían prioridad para graduados estadounidenses. Esta “orden” ignora -de acuerdo a “Fortune”- que empresas exitosas como ATT&T, Comcast, DuPont, eBay, Google, Pfizer, entre otras, fueron creadas por inmigrantes. En la edición del 9 de setiembre 2016 de “Sacando Punta” publicamos en el marco de los debates entre Hillary Clinton y el hoy presidente: “Donald Trump amenazó en el reciente segundo debate con encarcelar a Hillary Clinton por los correos electrónicos privados que usó cuando era secretaria de Estado. Si esto parece pose de un dictador o que es ilegal, ¿quién puede asegurar que no buscaría pretextos para revisar las residencias o ciudadanías de millones que ya formamos parte del sistema estadounidense? Nadie. Los latinos tienen mucho que perder…. Donald Trump ha amenazado con deportar a 11 millones de indocumentados que, mayormente, son de origen hispano o latino. Pero nadie sabe qué más”. Ese “más” lo estamos conociendo ahora. Desde hace un tiempo el grupo conservador American Action Forum (AAF por sus siglas en inglés) dijo sin esconder su beneplácito que la política de deportación de los 11 millones de indocumentados estadounidenses “tomaría solo dos años”. De acuerdo a AAF “para tal fin, el gobierno federal necesitaría incrementar la detención de trabajadores inmigrantes de 4,844 a 90,582 semanales, asimismo incrementar el personal en los centros de detención de 5,203 a 53,381, abogados de 1,430 a 32,445 y las cortes de inmigración de 58 a 1,316. Asimismo, las camas en los centros de detención se deberían incrementar de 34,000 a 348,831, y se necesitaría 17,296 vuelos chárteres y 30,701 autobuses cada año para deportar a los capturados. Estos son los “ideólogos” de Donald Trump.