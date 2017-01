De Donald Trump, en verdad, no se tenían noticias anti inmigrantes, al margen de los pequeños pleitos que podría haber tenido con sus trabajadores por cuestiones de salarios y otros derechos. Pero en la campaña presidencial “vendió” la idea del duro anti inmigrante, un poco lo que Hazel Dukes decía desde la perspectiva negra de los 90’s, pero invocando el derecho de los blancos pobres de las zonas rurales a tener “empleo”. Aunque ahora Trump llega con la expectativa de apretar el acelerador a fondo, y multiplicar las deportaciones de Barack Obama. Primero, habrá que esperar que el Senado ratifique a Jeff Sessions como secretario de Justicia. Si pasa Sessions (porque hasta ahora mismo nadie lo sabe), Trump tendría la pista libre para aplicar su violenta retórica anti mexicana y anti inmigrante en general. Podría construir un equipo altamente corrosivo y carcomido de prejuicios para hacer la vida imposible a los indocumentados de todo calibre, empezando por los que llama “delincuentes”, muchos de los cuales simplemente han trabajado sin papeles legales (aunque en términos estrictos su esposa Melania también lo sería, ya que habría violado leyes estadounidenses por trabajar sin permiso). Si no pasa Sessions, tendría que reconsiderar todo lo dicho en la campaña. Entonces Donald Trump podría ser el nuevo Ronald Reagan en materia de inmigración, si abandona su absurda política de deportación de 13 millones de indocumentados. Pero el mayor obstáculo para que sea “otro” Ronald Reagan es que Jeff Sessions no esté en el medio, y él lo ha nominado para secretario de Justicia. Reagan jamás comulgó con un personaje que desconocía el aporte de los inmigrantes. Tal vez entonces podría ocurrir el milagro que Trump realmente abrace el gran espíritu reaganiano, y sea más coherente que Obama en el crucial tema de inmigración. Estados Unidos necesita que lo sea.

¿Continuará Donald Trump la política de deportación masiva de inmigrantes de Barack Obama? Para Obama tres millones de personas echadas no fueron nada (no ha hecho mea culpa), ¿lo será para Trump? El presidente con un pie fuera de la Casa Blanca, trató de congraciarse con los latinos, dando una rama de laurel a los “dreamers”, pero con esto trató de resarcirse o encubrir su política de expulsión sistemática de inmigrantes. La administración Obama cerró el año fiscal que se co?ntabiliza de setiembre a setiembre con la cifra de 408,900 capturados en la frontera, o echados o devueltos desde Estados Unidos a sus países de origen (cifra hasta setiembre de 2016). Pero sin contar los 110 días hasta el 20 de enero de 2017. Sumados los ocho años de Obama (sin contar los meses de octubre a enero), la administración del primer presidente negro echó -usando a la “migra- a cerca de tres millones de indocumentados, mayormente de origen latino. Esto hace acordar el prejuicio “sutil” que tenían y tienen ciertos lideres afroamericanos, muy cultos e inteligentes, pero llenos de resentimiento contra los latinos. Así pensaba Hazel Dukes, entonces presidenta del capítulo de Nueva York de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) a principios de los 90’s. Dijo que había ido a un restaurant y que quienes la atendieron fueron todos latinos: “los latinos le están quitando oportunidades a los nuestros”, sostuvo. Pero cuando la criticaron sostuvo que refería “a los ecuatorianos” (sic). En esos días, el reverendo Calvin Butts, eminencia d Harlem, señaló que él solucionaba el “problema” de la inmigración de indocumentados: “Cierren la frontera”.

