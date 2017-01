Por Armando Bermúdez

IMPACTO

DESTRUCCION IDs EN VEREMOS

¿Se destruirá o no la data de los IDs que la ciudad de Nueva York dio a los indocumentados? El alcalde y las autoridades municipales podrían verse obligados a compartir información confidencial de los indocumentados con agencias federales, si el juez federal Philip G. Minardo -que ve un reclamo de dos legisladores estatales republicanos en Staten Island- así lo decidiera en los próximos días. Entonces podrían verse comprometidos todos los datos de 988 mil indocumentados neoyorquinos que obtuvieron sus IDs en los meses pasados. Si sucediera este caso los centenares de miles que residen tranquilamente en la Gran Manzana se verían en inminente peligro de ser detenidos por agentes de inmigración, previo a la deportación si Donald Trump cumple sus amenazas de deportaciones masivas. El alcalde Bill de Blasio dijo luego que ganó Trump, que Nueva York no compartiría su información sobre los indocumentados con las autoridades federales después del 20 de enero. Sostuvo que destruiría la fuente de datos. Pero los asambleístas estatales Ronald Castorina Jr.y Nicole Malliotakis presentaron una demanda para detener la medida. El juez ha postergado por unos días su decisión. La ciudad de Nueva York ha otorgado 988,066 IDs a los indocumentados que lo requirieron, y el documento ha servido para que puedan abrir cuentas en 13 bancos. Datos de la alcaldía señalan que se rechazaron 92 solicitudes de IDs por presentar documentación fraudulenta, y denegó 7,130 por insuficiencia de pruebas. Asimismo, solo en siete casos se ha procedido a dar información pertinente a la justicia.

¿MORIRA OBAMACARE EN NY?

Por supuesto, el “Obamacare” morirá si Donald Trump se lo propone después del 20 de enero. No hay escapatoria. El “Obamacare” es un programa federal y, tarde o temprano, desaparecería -como lo conocemos hasta hoy- si el nuevo presidente lo quiere borrar de un plumazo. Si se “mata” el “Obamacare” ¿qué le sucedería a los centenares de miles de personas que en Nueva York reciben Medicaid, con una parte sustancial de fondos federales? Aun no se sabe con exactitud qué plan en materia de seguro médico ejecutará Donald Trump cuando gobierne el país en menos de un mes. ¿Cómo “matará” el “Obamacare”, entonces? Para Thomas DiNapoli, contralor estatal, el estado de Nueva York perdería $5 mil 700 millones ($5.7 b) en un año, que “sería catastrófico” para el presupuesto estatal. “Si el apoyo federal al Medicaid y otras iniciativas de cuidado de salud son cortados, los legisladores estatales encararían un gran reto para maquillarlos fondos perdidos o la disminución en cobertura médica en todo el estado”, dijo DiNapoli, en las últimas horas. Pero cabe la posibilidad que Trump quiera “aliviar” el impacto de la muerte del “mayor logro” de Barack Obama en sus ocho años de presidente, dilatando su desaparición. Es decir, se mataría a pausas, por desangramiento fiscal. Una receta que siempre ha gustado a los republicanos en Washington, según DiNapoli, es poner a políticas de subvención como el Medicaid dentro “programas de subvenciones en bloque”. Es decir, se les podría otorgar una porción junto a otros programas sociales, pero que sería mucho menos a los actuales. Es decir, la tortura china social.

STRINGER ACUSA

El grave problema de los niños desprotegidos por las autoridades municipales y estatales, se arrastra de décadas en Nueva York. Sin embargo, cuando un alcalde como Bill de Blasio se autoproclama como defensor de los más vulnerables, preocupa que su discurso caiga a nivel de demagógico cuando los niños continúan muriendo víctimas de abusos. Virtualmente, esto es lo que dice Scott Stringer, contralor de la ciudad de Nueva York en una dura crítica a la actual administración que lidera de Blasio. Stringer reveló que su oficina hizo cerca de 3,700 investigaciones en casos de “gran prioridad”, catalogados así por la Administración de Servicio para Niños (ACS por sus siglas en inglés), hasta hace unos días dirigida por Gladys Carrión. Los casos fueron sobre quejas entre julio y setiembre de este año. Según Stringer, 73 por ciento o 2,360 casos de las investigaciones de ACS cerrados carecían del número mínimo requerido de comentarios del administrador, y 32 por ciento carecían del número requerido de revisión del supervisor. En el 68 por ciento, o 2,516 casos de ambas investigaciones consideradas de “alta prioridad” por ACS, no se completó una “evaluación de perfil de riesgo” entro de los 40 días, ni al abrir y cerrase los casos. Cincuentitres investigaciones se cerraron sin conocerse los investigadores de la AEC con el niño que fue presuntamente abusado. También, en el 22 por ciento de las investigaciones, lo investigadores ACS no cumplieron con el niño dentro de las 24 horas de una acusación de abuso. En el 26 por ciento de los casos investigados por ACS no visitaron al niño el número de veces requerido. “detrás de estos números hay vidas en juego. En este momento la Ciudad les está fallando. Hay que seguir para exigir cambios”, dijo Stringer. Vista, así las cosas, ACS necesita urgente reorganización.

FACTOR SCHNEIDERMAN

Luego que se pensó el juez Gonzalo Curiel enviaría a la “canasta” (la cárcel) a Donald Trump, el empresario-presidente logró un acuerdo de pagar $25 millones, y casi todos contentos (porque hay 13 afectados que harán sus demandas por separado). Pero Trump todavía no ha abonado nada, y tiene plazo hasta el 18 de enero para hacerlo, a dos días que asuma la presidencia. De los $25 millones, $4 millones han sido pedidos por el fiscal de Nueva York Eric Schneiderman, quien aceptó en principio el “acuerdo”. Pero lo que Schneiderman no ha aceptado es el plan de Trump de “disolver” su fundación quien dijo era para que no haya “conflictos de interés” en el futuro. ¡No! Le ha dicho Schneiderman a la movida, porque hay una investigación en curso. “La fundación Trump está todavía bajo investigación por esta oficina y no se puede disolverse legalmente hasta que se complete la investigación”, dijo Amy Spitalnick, portavoz de Schneiderman citada por Newsday. ¿Qué sanciones le podrían dar a Trump si se comprueba los chanchullos que habrían ocurrido allí? ¿Solo devolver el dinero envuelto, y trabajo comunitario? ¿Solo una amonestación? ¿Unos pocos días o semanas de cárcel? ¿Qué sanción se le debería dar si se comprueban engaños y/o falsos reportes? Esperemos el factor Schneiderman.