Mientras se prepara Paro de Inmigrantes el 16-F

RESIDENTES LEGALES EN LA MIRA DE TRUMP,

¿A QUIÉNES DEPORTARIA?

Por Armando Bermúdez

IMPACTO

Estados Unidos parece una olla de presión calentada diariamente por los “tuits” del presidente Donald Trump que descalifica ya no solo a “malos hombres” mexicanos y millones de indocumentados, sino también a jueces, actores, políticos de su propio partido, periodistas y medios de comunicación, etc.

Parece tan franca y abierta la hostilidad de Trump contra los latinos, que un borrador de ‘orden ejecutiva’ de la Casa Blanca revelada al cierre de esta edición por The Washington Post, trataría de ilegalizar y deportar a quienes siendo residentes legales recibieran cualquier ayuda federal. Luego de deportados, quienes firmaron un ‘affidavit’ o fueron ‘sponsor’ de ellos, estarían obligados a pagar por lo que los residentes deportados recibieron como ayudas.

20 MILLONES

El foco de la orden ejecutiva afectaría a cerca de 20 millones de personas residentes legales – de diversos orígenes- que hoy viven en extrema pobreza y se benefician con cupones de alimentos, aunque también a los poseedores de “green cards” o tarjetas verdes que se benefician de la ayuda llamada SSI y Medicaid.

Como en Estados Unidos parece están sucediendo cosas inverosímiles muy lejos de lo que proponía Ronald Reagan (en los que se ampara de la boca para afuera Trump y su equipo), los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue presentaron el martes un proyecto para limitar la inmigración legal de familiares de ciudadanos y residentes legales.

El proyecto de Cotton-Perdue reduciría la emisión de tarjetas verdes de un millón a 500 mil por año. Anularía el sorteo de visas, y reduciría el número de refugiados a 50 mil por año. Asimismo, cambiaría el espíritu de las leyes de inmigración basada en la reunificación familiar, por el de solo basado en destrezas profesionales.

Cotton y Perdue llamaron a su propuesta “un primer paso” de una legislación mayor que, a su juicio como dicen los conservadores, “es compasiva”.

PARO DE INMIGRANTES

Ante este cuadro que alarma a los inmigrantes estadounidenses y de confrontación social abierta no visto en muchas décadas que está llenando plazas y calles de Estados Unidos, un anuncio de Paro de Inmigrantes el jueves 16 de febrero empezó a difundirse ampliamente en las redes sociales hispanas.

Se desconoce quiénes son los organizadores. Pero ante el clima hostil, las demandas son precisas. Dice el texto: “Un Día sin Inmigrantes UNÁMONOS TODOS Indocumentados, Residentes, Ciudadanos, Inmigrantes de todo el Mundo NO Ir a Trabajar NO Abrir nuestros negocios NO compra en tiendas por internet NO comer en restaurantes NO comprar gasolina NO ir a clases NO mandar a nuestros hijos a la escuela”.

El mensaje hecho en power point, continua. “Señor Presidente, sin nosotros y sin nuestro aporte este país se paraliza. Corre la voz”, dice un párrafo del texto de la convocatoria a la huelga.

Otro paro inmigrante previo, ocurrió en el 1 de mayo del 2006 y afectó mayormente la costa Oeste. Hubo pérdidas estimada en $52 millones, o 4.3 por ciento de $1200 millones.

AHORA 16-F

Para dicho paro los organizadores recorrieron distintas ciudades de los Estados Unidos para pedir una reforma de inmigración justa y legalización para los indocumentados. Fue un paro mayormente de indocumentados en ciudades como Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, San Francisco, San Diego, Phoenix, El Paso, Miami, Orlando, entre otras.

Se estima que en el paro de Un Día sin Inmigrantes del 1 de mayo del 2006 participaron alrededor de un millón de trabajadores indocumentados.

En el año 2004, la película “Un Día sin Mexicanos” del cineasta Sergio Arau tuvo un efecto de llamado de atención a los inmigrantes estadounidenses en general.

Hoy, como que hace eco en el marco del clima hostil que están recibiendo los inmigrantes del actual presidente Donald Trump. Por eso, el llamado a un Paro de Inmigrantes para el jueves 16 de febrero ganó rápidamente fuerza y se multiplicó en Facebook, Twitter y otras redes sociales.

El texto del llamado al Paro de 2016 finaliza con: “Preparémonos para no salir Perderemos un día de trabajo Pero podríamos ganar mucho más”.

RESIDENTES INSEGUROS

Los “drafts” o borradores de órdenes ejecutivas que algunos ayudantes deTrump habrían hecho llegar a la prensa, resumen un espíritu corrosivamente anti inmigrante.

Uno de los borradores está escrito el 23 de enero y tiene el membrete de la Casa Blanca. Lleva la firma de quien lo envía: el asesor Andrew Bremberg, y tiene como encabezado del memo: “Orden Ejecutiva para Proteger los Recursos de los Contribuyentes vía Asegurando la Promoción de Nuestras Leyes de Inmigración y Responsabilidad”.

Dicen como parte de su resumen: “Todavía las familias encabezadas por residentes (legales e ilegales) son mucho más propensas que las encabezadas por ciudadanos americanos nacidos aquí a usar beneficios públicos federales”.

Menciona que la administración anterior (de Barack Obama) no hizo cumplir las leyes para quienes vinieron como inmigrantes no sean cargas para el gobierno federal. La “orden”: dice que cambiará esto, ahorrando cien mil millones de dólares. Precisa que cuando un inmigrante se convierta en carga de cualquier naturaleza para el gobierno federal, debe ser sujeto a “inadmisibilidad y deportación

DEPORTADOS Y A PAGAR

Las secciones 1, 2 y sus artículos a, b y c, subrayan que los inmigrantes deben ser “autosuficientes”, y quienes lo incumplan inmediatamente debe negársele la admisión al país. Asimismo, se identificará y removerá tan expeditamente sea posible al residente que sea carga pública.

Igualmente menciona se exigirá el reembolso de los beneficios recibidos a quien firmó como su “sponsor” para la residencia.

Los “drafts” o borradores que evidencian un trabajo “pulido” de organizaciones anti inmigrantes se implementarían 90 días después que el presidente los firme. Las “órdenes” facultarían al Departamento de Estado, Departamento de Justicia y Homeland Security a efectivizar la purga de inmigrantes pobres.

Serían afectados exactamente quienes siendo residentes o indocumentados reciban”Suplemental Security Income, Food Stamps, Temporary Assitance for Needy Families, Social Service Bolck Grants y Medicaid”, según la orden ejecutiva.

Las “órdenes ejecutivas” resumen la creencia de los asesores de Donald Trump que la raíz de escasez de empleos en los estadounidenses “aborígenes” son los residentes legales. Aunque los telones de fondo serian prejuicios raciales contra latinos, asiáticos y otras minorías