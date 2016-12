“La flagrante falta de respeto demostrada por el presidente electo Trump a la gente de color continúa manifestándose en sus selecciones para cargos de alto nivel en el gobierno,” dijo el Concejal Ydanis Rodríguez. “Sin un sólo latino y sólo tres personas que no son blancos, esto se parece más a 1960 que a 2016. Los latinos y otras personas de color no se mantendrán en silencio durante los próximos cuatro años. No vamos a reatroceder. Depende del presidente electo Trump el demostrar que es el presidente de todo Estados Unidos si es que le gustaría tener una presidencia exitosa.”

Los Concejales de Nueva York Ydanis Rodríguez y Carlos Menchaca y la asambleísta- electa Carmen De La Rosa se apostaron en la Torre Trump para denunciar al presidente electo Donald Trump por su insistencia en no designar a un sólo latino a su gabinete, un cuerpo que consistirá de sólo 3 hombres no blancos.

