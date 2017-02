Entrevista Exclusiva

Odilia Cristabel Flores,

Embajadora de la Campaña Go Red de Macy’s

“Soy feliz, tengo un corazón saludable y puedo vivir una vida totalmente normal, la cicatriz es un recordatorio de que sobreviví y que las enfermedades del corazón pueden ser derrotadas.”

– Odilia Cristabel Flores

Por Ximena Hidalgo-Ayala

IMPACTO

Macy’s es fundador y uno de los auspiciadores a nivel nacional del movimiento Go Red, campaña de la Asociación Americana del Corazón en el cual participa desde hace trece años, para prevenir y luchar contra las enfermedades cardiovasculares.

CAMPAÑA NACIONAL

Este año Macy’s nombró como embajadoras de la campaña nacional Go Red, a cinco funcionarias, quienes han vivido de manera personal problemas de corazón, entre ellas a una latina con una maravillosa historia de determinación y fortaleza: Odilia Flores, quien convertida ahora en una exitosa funcionaria de Macy’s, por primera vez comparte su experiencia como sobreviviente de una enfermedad cardiaca.

UN PEQUEÑO CORAZÓN

Con tan solo tres años Odilia fue diagnosticada con “soplo al corazón”, una condición congénita. Los médicos determinaron que si no era operada, viviría solo hasta los quince años. Recomendaron esperar hasta que cumpliera cinco para intervenirla, cuando su pequeño corazón estuviera suficientemente desarrollado. Las probabilidades de sobrevivencia eran del 50%. A los cuatro años perdió a su papá en un accidente y su madre enfrentó sola la oposición de la familia a la cirugía. El riesgo valió la pena.

Odilia fue operada en su tierra natal, sobrevivió la cirugía de corazón abierto y ahora, como una exitosa profesional, llena de salud, vida, entusiasmo y sueños, esta guapa guatemalteca comparte su historia, llena de logros conseguidos a través de educación, profesionalismo y un estilo de vida saludable. Como Embajadora de Go Red, envía un poderoso mensaje a su comunidad en el Mes del Corazón.

FASHION SHOW

El jueves 9 de febrero en el Hammerstein Ballroom, desfilando como Embajadora de la campaña Go Red For Women® Red Dress Collection™ en el fashion show de Macy’s Odilia hace historia como la primera funcionaria de la empresa y la primera latina en ser parte de ese elegante evento. Con una maestría en negocios, es parte de la División de Mercadeo de Macy’s, como Gerente del Depto. que designa trabajos a nivel de fabricas. Muy entusiasta, activa, con espíritu aventurero, ha corrido en la maratón, le gusta esquiar, ha viajado por varias parte del mundo, además de su perfecto castellano, habla inglés, francés y un poco de alemán, que aprendió gracias a una beca del Congreso de los Estados Unidos que ganó, para vivir un año en Alemania.

¿Cuáles son tus memorias de tu problema cardiaco?

-Yo era muy pequeña. Mi madre, Odilia Calvillo cuenta que era débil, pálida, sin energía, que no subía de peso, los doctores no encontraban nada. Ella es mi héroe, como católica pensó que si estaba en el plan de Dios yo sobreviviría y tomó la decisión de operarme. De nueve personas operadas, de las que fui la más pequeña, solo sobrevivimos cuatro. Fue muy duro, no recuerdo mucho pero recuerdo lo doloroso de la recuperación, las visitas permanentes al doctor. La operación fue un éxito, actualmente el médico dice que nadie, ni un cardiólogo, sabría que fui operada del corazón, si no fuera por la cicatriz.

¿Cómo llegaste a Estados Unidos?

-Mi madre por razones económicas emigró a Estados Unidos cuando yo tenía ocho años. Durante seis años viví con mis abuelos maternos en mi natal Guatemala, hasta que tuve catorce años, cuando mi madre obtuvo su residencia y me pidió. Soy la mayor de tres hermanos, los dos menores nacieron aquí. Llegué a aprender el idioma, a asimilarme, pero también a estudiar, a viajar y a aprovechar las oportunidades.

¿Por qué decidiste ser parte de la campaña?

-Pensé que mi historia es interesante, sobreviví a una operación muy delicada, estoy sana, es como si desde los cinco años tuviera un corazón nuevo, esa experiencia me moldeó. Mi madre siempre me dijo: “Dios te dejó en este mundo para que hagas algo, el estudio te llevará a donde tú quieras, la educación es costosa aquí”, pero siempre me gustó estudiar y obtuve la beca completa para estudiar Sicología en la Universidad en Santa Barbara, California. Viví cinco meses en Lion, Francia, como parte de un intercambio estudiantil entre universitarios.

¿Cómo te sientes de ser Embajadora de Go Red?

-Ser parte de esta campaña es ser una voz para poder contar mi historia. Puedo decirles a las hispanas, en su propio idioma, que deben conocer su cuerpo, que si sienten algo deben ver al doctor; que el problema cardiaco afecta a las mujeres. Hay que aprender a reconocer su cuerpo, a saber si hay algo fuera de lo normal, la forma en que palpita. Como mujeres nos enfocamos más, por ejemplo en los senos, el útero, pero debemos saber que los problemas del corazón nos pueden afectar y que si son diagnosticadas muy tarde es otra cosa. Soy afortunada porque sobreviví, pero hay mujeres que incluso después de ser madre pueden ser diagnosticadas con problemas de corazón.

¿Cómo logras manejar la dieta latina?

-Me encanta comer. Cuando voy a visitar a mi mamá en Virginia me prepara todos los platillos guatemaltecos que me gustan: tamales, hilachas, pulique. Diariamente trato de balancear mi desayuno, con mucha fruta, yogurt, el ejercicio es indispensable, aunque sea ir a caminar, eso ayuda física y emocionalmente, especialmente en Nueva York, en donde vivo hace trece años, durante los inviernos uno se queda en casa pero debemos hacer ejercicio, lo indispensable es estar en movimiento. mantenernos activos, el ejercicio debe ser parte de nuestra vida.

Mensaje final

-Las mujeres latinas somos mujeres fuertes, con mucha pasión y entusiasmo por la vida y para vivir, -lo mejor que podamos-, debemos tener atención hacia nosotras, como nos vemos, el cuidado personal, cuidar nuestros cuerpos y dar ejemplo a nuestros hijos, mantenernos unidas y apoyarnos entre nosotras.

Desde el 2004, Macy’s ha aportado con sesenta millones a la campaña de lucha contra las enfermedades cardiacas en las mujeres y gracias a ello 293 vidas han sido salvadas diariamente de padecer una enfermedad, o ataque al corazón. En apoyo a la campaña en febrero, el Mes del Corazón, Macy’s ha desplegado varias iniciativas, entre ellas una edición limitada de mercancía, promociones y descuentos en las tiendas y en linea. El 10% de tres diseños exclusivos, edición limitada de las colecciones de Thalia, Calvin Klein y Kensi será donado a la campaña. Para más detalles visite: macys.com/GoRed.