IMPACTO LATINO

El martes 21 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional reveló las estrategias para aplicar el refuerzo de las leyes migratorias dictadas por el Presidente Trump mediante Orden Ejecutiva con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes.

En concreto, precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.

MEMORANDOS

Los memorandos del Secretario Kelly cuyo asunto es “Refuerzo de las Leyes de Inmigración para Servir el Interés Nacional”, están dirigido a tres agencias federales: Inmigración y Aduanas en Inglés US Immigration and Customs Enforcement (ICE); Servicios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en Inglés US Customs and Border Protection Services (CBP) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, en Inglés US Citizenship and Immigration Services,(USCIS). Les informa sobre el refuerzo y actividades de detención, deportación, litigación administrativa, presupuesto y estrategias de planificación migratoria.

PRIORIDADES

El memorando indica que el personal debe priorizar a quienes han sido convictos de cualquier ofensa criminal; que han sido acusado de cualquier ofensa criminal que no ha sido resuelta; que ha cometido actos que son penados como ofensa criminal; que han realizado fraude a cualquier agencia gubernamental; que han abusado de cualquier programa de beneficencia pública; que tienen una orden final de deportación y no han cumplido con la orden de partir; y que consideren un peligro de amenaza a la seguridad nacional. Indica que las tres agencias deben dar prioridad a los convictos, a quienes estén envueltos en gangas y tráfico de drogas.

ORDEN EJECUTIVA

Es la base de la nueva política migratoria. Su título completo es “Mejoras en la aplicación de la Seguridad e Inmigración Fronteriza” y fue firmada el 25 de enero. Claramente está dirigida a reducir la inmigración ilegal en la frontera sur, por la cual se filtran miembros de organizaciones criminales”, por eso inicia hablando sobre el propósito de la orden y especifica su objetivo en “disminuir la presencia de miembros de organizaciones criminales transnacionales.”

PROPÓSITA DE LA ORDEN

Textualmente el documento dice: “La seguridad fronteriza es de vital importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sin inspección ni admisión, representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública. Tales extranjeros no han sido identificados o inspeccionados por oficiales federales de inmigración para determinar su admisibilidad a Estados Unidos.

INMIGRACIÓN DESDE MÉXICO

La Orden Ejecutiva continúa explicando su razón de ser: “El reciente recrudecimiento de la inmigración ilegal en la frontera sur con México ha causado una considerable presión sobre los recursos federales y ha agobiado a las agencias encargadas de la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley migratoria, así como a las comunidades locales en las que se encuentran muchos extranjeros.”

ORGANIZACIONES CRIMINALES

La Orden Ejecutiva especifica la lucha contra los criminales y dice: “Las organizaciones criminales transnacionales operan sofisticadas redes de tráfico de drogas y de seres humanos y operaciones de contrabando en ambos lados de la frontera sur, lo que contribuye a un aumento significativo de la delincuencia violenta y de muertes en los Estados Unidos por drogas peligrosas. Entre los que entran ilegalmente están aquellos que buscan dañar a los estadounidenses a través de actos de terror o conducta criminal. La continua inmigración ilegal representa un peligro claro y presente para los intereses de los Estados Unidos.”

APLICACIÓN DE LEY EXISTENTE

La Orden Ejecutiva explica que: “La ley federal de inmigración impone la responsabilidad y provee los medios para que el Gobierno Federal, en cooperación con los Estados fronterizos, asegure la frontera sur de la Nación. Aunque la ley federal de inmigración provee un sólido marco para la asociación federal-estatal en el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración y el Congreso ha autorizado y proporcionado créditos para asegurar nuestras fronteras, el Gobierno Federal no ha cumplido con esta responsabilidad soberana básica. El propósito de esta orden es ordenar a los departamentos y agencias que desplieguen todos los medios legales para: asegurar la frontera sur de la Nación, prevenir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos; repatriar a los extranjeros ilegales rápida, consistente y humanamente.”

OBJETIVO CLARO

El Secretario de Prensa recalcó que el objetivo del memorando no es en absoluto la deportación en masa y dijo: “tenemos que volver a es entender un par de cosas. Hay una ley que dice que tenemos la obligación de asegurarnos de que las personas que están en nuestro país estén aquí legalmente. Lo que la orden establece hoy es asegurar que el millón de personas que han sido adjudicadas ya, que ICE prioriza. Crear un sistema de priorización y asegurar de que caminamos por ese sistema de manera que se protege a este país.

CONSTRUCCIÓN DEL MURO

La nueva política busca asegurar la frontera meridional de Estados Unidos mediante la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sur, supervisado y apoyado por personal entrenado para prevenir la inmigración ilegal, la trata de personas y actos de terrorismo” para lo cual el Secretario Kelly “tomará todas las medidas para planificar, diseñar y construir un muro a lo largo de la frontera sur, utilizando materiales y tecnología apropiados para lograr de manera más efectiva el control operacional completo.

AUMENTO CENTROS DETENCIÓN

Se tomarán todas las medidas y asignarán todos los recursos legalmente disponibles para construir, explotar, controlar o establecer contratos de manera inmediata para construir, operar o controlar instalaciones para detener a extranjeros en la frontera terrestre con México o cerca de ella y para asignar de inmediato funcionarios en los centros de detención de inmigrantes.

AUTORIDAD Y RECURSOS

De acuerdo al Secretario de Prensa, el mensaje de la Casa Blanca y del DHS es que aquellas personas que están en este país y que representan una amenaza para la seguridad pública o que han cometido un crimen, serán las primeras en salir y se asegurarán agresivamente de que ocurra.

Las acciones se centran en las personas que están en este país y lo que necesitamos hacer en nuestra frontera sur para facilitar la construcción del muro. El enfoque es asegurarse de que ICE y el CBP y el DHS tengan la autoridad y los recursos para llevar a cabo esa primera misión

ESTRATEGIAS PARA EJECUTAR MEDIDAS MIGRATORIAS

Entre las estrategias del actual gobierno para reducir el número de inmigrantes ilegales se encuentran:

DEPORTACIONES RÁPIDAS

Practicadas en la Administración Obama por la patrulla fronteriza cuando los inmigrantes eran capturados dentro de 100 millas desde la frontera con México, que habían llegado a los Estados Unidos en las dos semanas anteriores. Desde ahora los oficiales federales de inmigración pueden realizar una “retirada expedita” desde cualquier lugar de Estados Unidos de personas que llegaron a los Estados Unidos en los dos años anteriores. Eso significará menos oportunidades para que inmigrantes indocumentados comparezcan ante un juez de inmigración.

INCREMENTO DE AGENTES, CÁRCELES Y JUECES

Con Obama, la mayoría de inmigrantes indocumentados atrapados ingresando al país fueron detenidos o liberados bajo fianza mientras sus casos de deportación continuaban. Esa práctica, denominada “captura y liberación”, llevó a muchos inmigrantes indocumentados a vivir en Estados Unidos durante sus casos judiciales. Desde ahora las personas atrapadas ingresando al país serán encarceladas mientras se procesan sus casos de deportación. Homeland Security contratará 10.000 agentes ICE y construirá nuevos centros de detención a lo largo de la frontera suroeste. Jueces y personal de inmigración serán contratados para acelerar los casos.

DEPORTACIÓN INMEDIATA A MÉXICO

Con Obama, cuando las personas llegaban a Estados Unidos y pedían asilo político o con condición de refugiado, se les permitía entrar al país para esperar la resolución de su solicitud. Por ejemplo, decenas de miles de mujeres y niños han pasado por la frontera desde Honduras, El Salvador y Guatemala buscando protección del crimen y violencia en sus países. Desde ahora, los agentes federales de inmigración pueden enviar a esas personas a México, aunque no sean de allí. Básicamente se los enviará de regreso por el mismo lugar por donde vinieron.

DELEGAR A POLICIA LOCAL

Obama eliminó mayoritariamente un programa que permite a agentes de ICE “delegar” a policía locales funciones de inmigración. Programa al que se oponen grupos de defensa de inmigrantes y jefes de policía, diciendo que reduce la confianza de las comunidades en su policía local. Desde ahora el programa se ampliará para que ICE pueda entrenar a tantos oficiales de policía locales como sea posible. Aduanas y Protección Fronteriza también pueden delegar oficiales, enfocados en los cuatro estados fronterizos: California, Arizona, Nuevo México y Texas.

EXPANSIÓN DEL MURO

En el 2006 el congreso aprobó la ley que permitió la construcción de 700 millas de paredes, cercas y otras barreras a lo largo de la frontera con México en casi 2.000 millas. El trabajo está casi terminado. Ahora el gobierno de Trump completará ese trabajo y planificará una expansión, estimada en hasta $ 21.6 mil millones para completar la protección de la frontera Sur.