Las enfermedades del corazón, enfermedades cardiacas o del sistema cardiovascular, son la causa principal de muerte en Estados Unidos, con más de 17 millones de víctimas cada año. Se espera que ese número aumente a más de 23.6 millones para 2030.

IMPACTO

El presidente Lyndon Johnson declaró el primer Mes Americano del Corazón en 1964.

Más de 600.000 personas mueren anualmente en el país por problemas en el corazón. Los problemas cardiacos son la causa principal de muerte en hombres y mujeres. Cualquier persona, incluyendo niños, pueden tener o desarrollar un problema cardiaco.

“La tasa de mortalidad por enfermedades del corazón en Estados Unidos ha caído dramáticamente desde los años 60, una victoria significativa de la salud pública. A pesar de este progreso, las enfermedades del corazón siguen siendo una de las principales causas de muerte tanto para hombres como mujeres en los Estados Unidos y debemos reducir su costo “, dice la proclama de la Presidencia al iniciar esta celebración especial y en su parte final dice: “Durante el Mes Americano del Corazón, recordamos a aquellos que han perdido la vida por enfermedades del corazón y decidimos mejorar su prevención, detección y tratamiento”.

LATINOS EN RIESGO

Los problemas cardiacos en Estados Unidos varían de acuerdo a factores étnicos, sin embargo son la causa principal de la mayoría de muertes en todos los grupos étnicos a nivel nacional, incluyendo a los latinos. Los dos grupos en los cuales los problemas cardiacos son la segunda causa de muerte son los nativo americanos (18.4%) y los asiáticos (22.2%). A nivel nacional las poblaciones con los porcentajes más elevados de problemas del corazón están en el sur y en el bajo Oeste del país.

DIFERENTES PROBLEMAS

Las enfermedades del corazón incluyen varios tipos de problemas de entre los cuales los más comunes son los problemas de las arterias coronarias, que son la causa principal de los ataques de corazón. Otro problema cardiaco es el de las válvulas del corazón que no están bombeando apropiadamente sangre y pueden provocar una falla cardiaca. Otros problemas cardiacos son congénitos o hereditarios.

ENFERMEDADES CORONARIAS

Una substancia llamada “placa” va acumulándose en las arterias por donde fluye la sangre, con el tiempo el flujo de sangre disminuye debido a la obstrucción de la placa. Enfermedades coronarias son la causa más común de problemas de corazón, matando a más de 370.000 personas anualmente.

ATAQUES DEL CORAZÓN

Cada año alrededor de 735.000 americanos tienen un ataque al corazón, de ellos 525.000 lo tienen por primera vez y 210.000 lo tienen quienes ya han sufrido de un ataque anteriormente. Una encuesta del 2005 indicó que el 92% de quienes sufrieron ataques del corazón reconocieron que inició con un dolor en el pecho. Solo el 27% estaban alerta sobre los síntomas y sabían que debían llamar al 911 inmediatamente.

FACTORES DE RIESGO

Presión sanguínea alta, colesterol alto (LDL) y adicción al tabaco son los tres factores claves para que se produzca un ataque al corazón. Casi la mitad de la población a nivel nacional, es decir el 47% tiene por lo menos uno de esos tres factores de riesgo. Existen otras condiciones médicas y factores del estilo de vida que pueden colocar a las personas en la zona de alto riesgo para sufrir un problema cardiaco, incluyendo: Diabetes, obesidad y sobrepeso, mala dieta, inactividad física o consumo excesivo de alcohol.

PROBLEMA SILENCIOSO

El 47% de muertes súbitas por problema cardiacos suceden fuera del hospital, esto sugiere que muchas personas con problemas cardiacos no actúan en las alertas tempranas de su problema. Algunas veces los problemas del corazón son silenciosos y no se descubren hasta que se han sufrido signos de un ataque al corazón, alguna falla como arritmia o un ataque, por eso es importante realizarse un chequeo general anualmente.

SINTOMAS

Es importante conocer las señales y síntomas de un ataque al corazón, para actuar rápidamente y asistir adecuadamente a quien lo sufre. Las posibilidades de sobrevivencia son mayores cuando la ayuda de emergencia es rápida. Los síntomas varían dependiendo del tipo de enfermedad cardiaca, para muchas personas el síntoma más común es el dolor en el pecho o angina, con dolor y dificultad al respirar. Estas alertas pueden ocurrir cuando la persona está en reposo, o mientras está en actividad física y puede dispararse por estrés mental.

DIAGNÓSTICO

Para diagnosticar un problema cardiaco es importante hacerse un chequeo médico. El doctor realizara pruebas, incluyendo rayos X, angiografías coronarios o electrocardiogramas, así como una prueba con ejercicios para determinar si existe un problema en el corazón. Cuando una persona ya es diagnosticada con algún problema cardiaco, necesita realizar cambios permanentes en su estilo de vida. Su médico o cardiólogo puede ayudarle con una amplia lista de recomendaciones.

MUJERES EN RIESGO

Las enfermedades del corazón son la causa principal de muerte entre las mujeres en los Estados Unidos, matando solo en el 2013 a 289.758 mujeres, el equivalente a una de cada cuatro mujeres. A pesar de las campañas informativas durante la última década solo el 54% de las mujeres son capaces de reconocer que los problemas cardiacos son su principal asesino.

GO RED FOR WOMEN

Como ha informado Alving Royse, J.D., CPA, Presidente del Concejo Nacional de la Asociación Americana del Corazón “los problemas cardiacos matan a una mujer cada ochenta segundos, pero hay buenas noticias, el ochenta por ciento de los problemas cardiacos pueden ser prevenidos”. La población femenina está en riesgo.

Go Red for Women es un movimiento nacional de prevención de problemas del corazón en las mujeres al cual han plegado empresas como Macy’s, generando fondos para educar a la comunidad y salvar vidas, para continuar las investigaciones que pueden impactar mejorando las vidas de las mujeres y la salud de su corazón.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Los problemas cardiacos puede prevenirse. Se pueden tomar ciertas medidas para reducir los factores de riesgo:

No fumar

Mantener un peso saludable de acuerdo a su estatura, complexión

Mantener una dieta saludable, reducir las grasas saturadas, carnes rojas, aumentar el consumo de frutas, vegetales y fibra.

Mantener actividad física diaria, realizar ejercicios regularmente o simplemente caminar todos los días.

Prevenir y tratar otras condiciones de salud que influyen directamente en las enfermedades cardiacas, como la presión alta, el colesterol alto o la diabetes, tratando de disminuir el consumo de sal y azúcar.

Conozca su presión sanguínea. La presión alta no tiene síntomas por eso hay que chequear regularmente la presión.

Conozca los niveles de azúcar en su sangre, hable con su médico sobre antecedentes familiares, hágase una prueba regularmente.

Hágase un examen para determinar los niveles de colesterol y triglicéridos en su sangre.

Consuma un máximo de una bebida alcohólica al día.

Disminuya los niveles de estrés.

En Internet existen innumerables lugares para informarse y educarse sobre temas relacionados con los problemas cardiacos y actualmente, aunque estos lugares de internet se encuentren en Inglés, existen opciones gratuitas y herramientas para traducirlos a cualquier idioma, incluyendo el Castellano (Español).

Centers for Disease Control and Prevention’s Division for Heart Disease and Stroke Prevention: http://www.cdc.gov/dhdsp/index.htm

Centers for Disease Control and Prevention’s National Center on Birth Defects & Developmental Disabilities: http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/ default.htm

American Heart Association: http://www.americanheart.org

National Heart, Lung, and Blood Institute:http://www.nhlbi.nih.gov

State Public Health Actions to Prevent and Control Chronic Diseases

Million Hearts

WISEWOMAN

Información completa se puede encontrar en el sitio web del Centro Nacional para Prevención de Enfermedades Crónicas y la División de Promocion de Salud de Problemas Cardiacos y prevención de ataques www.cdc.gov

Personas en las que inicia un ataque al corazón usualmente tienen un dolor o malestar en el pecho que dura algunos minutos y malestar en la mandíbula, nuca y espalda. Debilidad, nausea, malestar estomacal y manos sudorosas. Dolor o malestar en los brazos o la espalda. Dificultad al respirar. Es muy importante reconocer estos síntomas para actuar rápidamente y salvar la vida. Se debe llamar inmediatamente al 911

PRINCIPALES SINTOMAS DE PROBLEMAS CARIDIACOS

Ataque al corazón: dolor o malestar en el pecho, dolor en la parte superior de la espalda, indigestion, reflujo ácido, nausea y/o vomito, fatiga extrema, malestar en la parte superior del cuerpo y dificultad para respirar.

Arritmia: palpitaciones en el pecho, sensación de aleteo.

Falla Cardiaca: dificultad al respirar, fatiga, hinchazón de los pies, tobillos, piernas o abdomen.

Ataque: Debilidad repentina, paralisis en el rostro, brazos o piernas, especialmente en un solo lado del cuerpo, confusion, problemas para hablar, comprender y responder, dificultad para mirar en uno o los dos ojos, mareo, perdi