Besaleel Jerónimo López prepara su retorno a España para participar por cuarto año en el festival del Museo Etnográfico de Río Gordo en la Muestra de la Molienda.

Por Ximena Hidalgo-Ayala

IMPACTO

En cualquier lugar que se encuentre, el pintor Besaleel Jerónimo López, a pesar de su natural sencillez y modestia, mantiene vivo su sentimiento de orgullo mexicano y latinoamericano.

ENTRE NUEVA YORK Y ESPAÑA

Durante el verano BJ López realizó varias exposiciones en Nueva York y Nueva Jersey. En octubre viajó a Málaga, al Sur de España, “entre Granada y Torremolinos en la Costa de Marbella” como nos cuenta, en donde durante dos meses se mantuvo muy activo, presentando su exposición individual “Mosaicos Mexicanos” en la Diputación de Málaga y participando en una exposición colectiva internacional de arte naive con presencia de artistas de cien diferentes nacionalidades, como parte de una nutrida agenda cultural en la que se deleitó visitando varias regiones españolas: Granada, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Mallorca, Oviedo.

MUESTRA DE LA MOLIENDA

Desde el 2014 Besaleel Jerónimo López participa anualmente en la muestra cultural de la molienda del aceite y en el festival organizado con este motivo en el Museo Etnográfico de Rio Gordo, cuando se extrae el llamado “oro líquido” de las olivas, en esa zona tradicional de plantaciones de olivo y uvas. El museo fue originalmente una casa de molienda, que el actual director adquirió y restauró y lo mantiene culturalmente muy activo. Se realizan varias actividades, incluyendo la cata de los aceites de oliva, concursos de bailes, de pintura, música, teatro, conferencias etc., etc.

RETORNO A RÍO GORDO

La primera vez que JB López llegó a Rio Gordo, en el 2014, su primera muestra “Identidad” promovía el no perder las raíces, por lo que estaba llena de elementos como el color, estilo e incluía sus arcángeles, bodegones con botellas de tequilas, agaves, elementos del proceso de elaboración del tequila, que son parte de su identidad. En febrero del 2017 JB López retorna a Rio Gordo con una exposición 100% mexicana, con elementos pictóricos de cerámica y trabajo en barro, mosaicos, botellas artesanales de tequila en vidrio soplado, en diferentes tamaños muy realistas, muchos floreros de Talavera, piezas de cristal, paisajes y sus cotizados bodegones.

¿Cuál fue tu primer contacto con España?

-A los 24 años. Cuando terminé mis estudios pictóricos, con mucho éxito en mi primera exhibición en México, decidí viajar a España. Llegué a Cordoba, ciudad que conecta con Madrid. Quedé fascinado con la ciudad, con puentes romanos, mezclas árabe y judía, quedé impresionado, comencé a pintar y expuse ocho bodegones en un café al que asistió alguien que valoró mi trabajo. Me invitaron a exhibir en la Galería de la Diputación de Córdova, en donde expuse veintitrés cuadros, que se vendieron todos, en esa época en pesetas. Me ofrecieron un contrato por dos años para una muestra itinerante por las provincias de Andalucía, pero decidí regresar a México.

Del contacto con España ¿cuál ha sido tu percepción como latinoamericano?

-Me he sentido muy identificado especialmente en la parte Sur de España, cuando si estuviera en uno de nuestros países latinoamericanos, en donde tu sacas lo mejor, recibir a quien ha llegado a tu casa es una fiesta, siempre eres bien recibido, te sientes en casa, allá son muy hospitalarios, muy alegre, les gusta bailar, son pachangueros, desde Madrid, Granada, Cordova, Sevilla, Málaga, Marbella, Ronda. En el Norte es más como en Estados Unidos, son más formales pero con una cocina muy rica, platos como las fabadas, son riquísimas, la cidra, en San Sebastián las banderillas, que en México llamamos pinchos. Toda España tiene una comida exquisita!

¿Como artista, cómo sientes la presencia de los latinoamericanos en España?

-Es sorprendente, porque me he encontrado muchos latinos no solo en la pintura, en teatro, ópera, en muy buenos lugares, artistas latinos muy valorados. Sin duda los comienzos no son fáciles para nadie. En Madrid he encontrado artistas latinoamericanos muy buenos, exhibiendo en espacios culturales muy importantes. La tecnología digital ha sido importante para ayudar a mostrar su talento, porque están al nivel. Antes se lo subestimaba, pero actualmente hay como un boom y cuando vas a salas de exhibición siempre vas a encontrar a un latinoamericano exponiendo su trabajo, eso ha sido muy bueno y me ha inspirado a continuar para hacernos presente. Existe un sentimiento de solidaridad entre latinoamericanos y si bien en ningún lugar es fácil, allá existe una disposición de apoyarse mutuamente.

Tu mensaje final

-Como siempre digo, hay que comenzar las cosas bien, con buenas bases y trabajando duro, que finalmente es lo que hace que sea algo bueno y que rinda frutos. Aprovechando que estamos comenzando este nuevo año, todos podemos ajustar nuestros proyectos, hacerlos en serio y trabajarlos en serio, para que se materialicen, sin perder las raíces y nuestra identidad latinoamericana, que e muy importante, los padres, que hablen a sus hijos en Español, que les inculquen valores importantes y el amor al arte, para que crezcan orgullosos de sus raíces de cualquier parte de Latinoamérica que provengan.