Por Gustavo Suárez Ojeda

Presidente Agrupación Críticos y Periodistas de Teatro

IMPACTO

Muy feliz año 2017 a todos nuestros lectores de Impacto Latin News.

Hace muchos años, cuando todavía conservábamos algo de nuestra juventud, tuve el enorme gusto y placer de visitar los estudios cinematográficos de la Columbia Pictures en Hollywood invitado por un colega quien me ofreció un tour por los foros de esta afamada productora, ahí tuve la suerte de conocer a las grandes estrellas del cine norteamericano, como la recientemente fallecida actriz Debbie Reynolds, Donna Reed, Elvis Presley, y el simpático actor Dick Van Dyke, en la década de los años sesenta es de la que pertenece e ilustra este reportaje dedicado al mencionado y legendario comediante, quien aún con sus noventa y un años continua vigente en su brillante carrera, el es sin duda uno de los pocos sobrevivientes de esa época dorada del Cine de Hollywood.

Van Dyke nació el 13 de diciembre de 1925 en West Plains Missouri. En su larga biografía se dice que en 1931 cursaba sus primeros años de primaria, luego la familia se mudaron al estado de Indiana donde cursó la secundaria, desde pequeño dio muestra de su innegable talento, y fue invitado a entrar en el mundo del espectáculo, fue desde esos años gran admirador de Stan Laurel y Oliver Hardy conocidos en el cine como el Gordo y el Flaco.

Debido a su innata simpatía no tuvo necesidad de imitar a ninguno de los artistas de su época, creando sus propios personajes. Su debut profesional como comediante se llevó a cabo en 1947, interrumpió su carrera debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1955 a 1956 tuvo varias apariciones en The Morning. Otras series han sido Mother´s Day, de 1958 a 1959 se le vio Vick Van Dyke and The Other Woman y The New Van Dyke Show en diferentes años. De 1961 al 1966 protagonizó la popular serie en televisión del show Van Dyke así como en la década de los años setentas continuó con varios programas de variedades.

Hay que ver que la popularidad de este actor fue siempre a la vanguardia no solo en la televisión si no también en el cine figurando en los filmes Bye Bye Birdie, What a Way to Go, Mary Popins con su personaje como el destornillador, Divorce American Style, Chitty Chitty, Bang Bang y The Comic entre otras.

La carrera actoral de Dick Van Dyke ha sido continua y exitosa casi por setenta años.

