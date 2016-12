2016 EN NY

Dominicanos hacen historia, siguió corrupción,

zonificación dudosa, id’s dan esperanza

Por Armando Bermúdez

IMPACTO

Los latinos ganaron posiciones estratégicas en la ciudad de Nueva York en el 2016. Particularmente, marcó el decisivo avance político de líderes dominicanos, cambiando la tendencia del crecimiento político latino en la Gran Manzana.

Adriano Espaillat logró ser elegido congresista en el área de Harlem-Washington Heights, rompiendo el monopolio de los afroamericanos con Charles Rangel y Adam Clayton Powell.

Sirvió, asimismo, para que entren a la arena política estatal a Marisol Alcántara. y Carmen de la Rosa.

El alcalde Bill de Blasio tuvo la buena iniciativa de dar un ID a los indocumentados de Nueva York. Les dio esperanza para llevar una vida digna a cerca de un millón de ellos que se inscribieron para gozar del documento que le empezó a facilitar vivir sin temor.

Sin embargo, de Blasio se vio envuelto en serias acusaciones con visos de corrupción. Su organismo de recaudación de fondos y los negocios de lobistas ligados a su administración -aportantes a su campaña- enturbiaron su administración.

El gobernador Andrew Cuomo también se vio salpicado de hechos corruptos, ya que algunos funcionarios de su administración fueron acusados por hechos irregulares por los fiscales estatales.

También, en el 2016, Nueva York vivió una “rezonificación:” que, en muchos casos, fue en perjuicio de los residentes de los antiguos vecindarios, pequeñas negocios e instituciones sociales establecidas por décadas.

Pero en todo este mar político, los latinos empezaron a avanzar seriamente en todos los campos. El 2016 marcó claramente que la juventud de nuestros hijos y nietos son la mejor garantía para que respeten nuestros derechos en el futuro.

DE INDOCUMENTADO A CONGRESISTA

Adriano Espaillat lo logró a la tercera: mientras Hillary Clinton perdía en noviembre, el cibaeño se convertía en el primer congresista dominicano representando a Harlem-El Bronx, corazón popular de Nueva York.

Espaillat lo logró, luego de imponerse magistralmente a la maquinaria de los viejos y nuevos caciques afroamericanos. Espaillat será desde enero el primer Congresista Dominicano en el Capitolio de Estados Unidos, y el que encabece el cuarto grupo étnico nacional latino, después de los congresistas de origen mexicano, puertorriqueño y cubano.

Espaillat se preparó por décadas para tener la oportunidad de alcanzar este sueño de llegar al Congreso de Estados Unidos, y lo intentó dos veces previamente. Pero no pudo pasar entonces la barrera de los votos.

Espaillat, nacido en Santiago de los Caballeros, en el Cibao, República Dominicana -como el mismo cuenta- llegó al Alto Manhattan sin papeles cuando aún era un niño. En 1978 se graduó como licenciado en Ciencias Políticas en Queens University, y luego mientras era asambleísta estatal fue igualmente profesor de CUNY.

En Albany, Adriano como asambleísta estatal primero y, luego, senador estatal, fue siempre un firme defensor de las políticas que buscan sacar a los inmigrantes indocumentados de las sombras, logrando en 2002 la aprobación de una legislación para concederles el acceso a la matrícula estatal a los inmigrantes indocumentados, y llamando a que Nueva York dé el siguiente paso aprobando el Acta del Sueño Estatal (NYS DREAM Act).

En el congreso, en plena era Trump, Espaillat, buscará el acceso a una vivienda segura y asequible “que sigue siendo el mayor desafío económico que enfrentan las familias en Manhattan y El Bronx, debido a que los alquileres siguen en aumento”.

Asimismo, trabajará “para designar fondos para financiar nuevas viviendas asequibles en nuestros barrios”. También planea tomar medidas inmediatas para proteger a los residentes que están en riesgo de ser desplazados, “a fin de asegurar que la prosperidad creciente del distrito no deje atrás a los inquilinos de las clases media y trabajadora”.

MUJERES ADELANTE

Marisol Alcántara y Carmen N. de la Rosa, mientras Donald Trump era masivamente rechazado en Nueva York, ganaron sus posiciones para el Senado y Asamblea estatales. Ambas mujeres quisqueyanas hicieron historia.

Marisol Alcántara se impuso en las primarias a sus rivales en el Distrito Senatorial 31, obteniendo 6,689 votos (35.52 por ciento) contra 5,969 votos de Robert Jackson (31.69 por ciento) y Micah Laher que consiguió 4,782 votos (25.39 por ciento)

Y Carmen De la Rosa derrotó al titular o incumbente Guillermo Linares por 3,875 votos contra 2,681 votos (32.08 por ciento). Mientras el tercero, George Fernández, logró 742 votos (8.88 por ciento).

Sus victorias, ratificadas ampliamente en noviembre, recogen el férreo apoyo de una comunidad hasta ayer postergada política, aunque económicamente -en un primer momento, con bodegas y mini mercados- ha sido sustancial en el desarrollo los vecindarios latinos.

Linares, quien fue el primer concejal quisqueyano, hace más de 15 años atrás se alejó de los bodegueros dominicanos por congraciarse con el liderazgo afroamericano de Harlem. Esto fue siempre una piedra en su camino para abrazar a toda su comunidad y líderes encabezados por Adriano Espaillat.

Por su parte, en el Distrito 86 de la Asamblea estatal de un sector de El Bronx, Víctor Pichardo obtuvo el 66 por ciento de respaldo contra 32 por ciento de Héctor Ramírez.

El nuevo poder político dominicano que emerge ahora encabezado por el aspirante al congreso Adriano Espaillat y el concejal Ydanis Rodríguez, espera cimentarse con la senadora y asambleísta estatales.

De esta forma, el nuevo poder político dominicano en la ciudad de Nueva York-poco a poco- empieza a tomar cuerpo en consonancia con el crecimiento poblacional de su comunidad. Y próximamente no será extraño que haya más aspirantes dominicanos en El Bronx, Queens y Brooklyn, incluso de segunda generación, como los llamados Dominican Yorks

IDs DIERON ESPERANZA

El otorgamiento de IDs para centenares de miles de indocumentados neoyorquinos fue una gran conquista social del 2016. El documento sirvió para que cerca de un millón de indocumentados salgan de las sombras y puedan vivir dignamente en la ciudad de Nueva York.

Los IDs otorgados por la Ciudad, sacaron de las sombras a los indocumentados y les dio la oportunidad de vivir sin sobresaltos e insertarse al sistema. Once bancos reconocieron el documento y les permitió transacciones como cualquier neoyorquino residente o ciudadano.

Sin embargo, al casi acabar el año 2016 dos legisladores republicanos de Staten Island presentaron una querella contra la ciudad de Nueva York para evitar que la data de los indocumentados sea destruida. La razón es que Donald Trump ha amenazado con deportar masivamente a los indocumentados, y la alcaldía y el concejo municipal estan en total desacuerdo con esa perspectiva. Dijeron que iban a destruir la data para que no llegue a menos de los federales.

¿Se destruirá o no la data de los IDs que la ciudad de Nueva York dio a los indocumentados? Podrian verse comprometidos todos los datos de 988 mil indocumentados neoyorquinos que obtuvieron sus IDs en los meses pasados. Si sucediera este caso los centenares de miles que residen tranquilamente en la Gran Manzana se verían en inminente peligro de ser detenidos por agentes de inmigración, previo a la deportación si Donald Trump cumple sus amenazas de deportaciones masivas. El alcalde Bill de Blasio dijo luego que ganó Trump, que Nueva York no compartiría su información sobre los indocumentados con las autoridades federales después del 20 de enero. La ciudad de Nueva York ha otorgado 988,066 IDs a los indocumentados que lo requirieron, y el documento ha servido para que puedan abrir cuentas en 13 bancos. Datos de la alcaldía señalan que se rechazaron 92 solicitudes de IDs por presentar documentación fraudulenta, y denegó 7,130 por insuficiencia de pruebas. Asimismo, solo en siete casos se ha procedido a dar información pertinente a la justicia.

ZONIFICACIÓN ERRÁTICA

La rezonificación de ciertos vecindarios neoyorquinos, fue bien y mal vista en 2016. ¿Fue la rezonificación de los vecindarios en algunas partes de Brooklyn de la administración del alcalde Bill de Blasio, marginativa de los más pobres? Meses atrás, el concejo municipal de la ciudad de Nueva York, aunque fuera de sus instalaciones había miles de residentes en desacuerdo con la rezonificación en los vecindarios neoyorquinos, no los escuchó y aprobó la medida.

Por un lado, dijeron servirá para dar acceso a una vivienda digna a los trabajadores más necesitados, aunque por otro dejó fuera a aquellos que no ganan $31 mil anuales y que no “aplican” para tener una vivienda.

Por más que miles se movilizaron a expresar su protesta contra estos planes, y sus representantes argumentaron su desacuerdo por una posible aprobación de la “rezonificación”, el concejo municipal le dio luz verde al proyecto de Blasio.

La medida afectó populosos vecindarios en East Brooklyn (Bushwick). Desde el 2005, en Williamburg, se construyeron nueve mil apartamentos, de los que solo el 16 por ciento fueron de tipo “accesible” a quienes ganan poco. Más del 80 por ciento fueron de lujo para los nuevos inquilinos blancos, con quienes se está cambiando la población de gran parte de Brooklyn, dejando fuera mayormente a latinos y negros.

Según el concejal Antonio Reynoso declaró a Bedford + Bowery, , desde el 2010 se construyeron 2300 unidades, 1400 concluyeron en 2015, de las que solo 12 por ciento fueron de tipo “accesible”. El considera que en realidad debieron ser 29 por ciento de tipo “accesible”. Con el escándalo que salpica a la administración de Blasio con algunos “lobistas” por el cambio de la zonificación de un “nursing home” a condominios de lujo, se esperó que detrás no existiera la mano de los empresarios inmobiliarios.

CORRUPCIÓN SALPICA A CUOMO

Mientras todavía se respiraba en el ambiente la fragancia a corrupción que dejaron los juicios a Sheldon Silver y Dean Skelos, la fiscalía federal y estatal llevó al banquillo a algunos amigotes del gobernador Andrew Cuomo, por posible corrupción. ¿Hasta cuándo y hasta dónde?

Estos se habrían beneficiado de algunos proyectos con dinero estatal. El procurador federal Preet Bharara citó a Alain Kaloyeros y el proyecto “Buffalo Billion” por posibles casos de corrupción con grandes proyectos.

Informes de grupos de vigilancia -como Reinvent Albany- identificaron al menos la suma global de $ 2.4B de gastos repartidos en 78 fondos separados. Entre las mayores asignaciones son a la Corporación de Desarrollo de New York, entidad que había pasado ciertos fondos a las organizaciones sin ánimo de lucro controladas por el Estado, como la Fundación de Investigación de SUNY, Fort Schuyler Management Corporation, y Fuller Road Management Corporation.

A su vez, estas organizaciones no lucrativas utilizaron estos fondos para grandes proyectos con subsidios estatales, negocios como “Buffalo Billion” y varios proyectos de nanotecnología y chip de ordenador. La administración del gobernador Cuomo habría permitido a la “non-profit” de Kaloyeros gastar el dinero del estado en los proyectos.

Esas entidades, a su vez, son generosos donantes a la campaña del gobernador. Algunas de estas empresas, asimismo, han pagado a asociados de Cuomo, como Joe Percoco y Todd Howe.).

DE BLASIO SUPER INVESTIGADO

Pero el alcalde Bill de Blasio no se quedó atrás en materia de transparencia en el 2016. Cerró su organización sin fines de lucro creada para asesorarlo y promover su agenda, apenas se sintieron pasos de investigación..

El “cierre” empezó luego que se presentó una queja para que la investiguen. Su grupo “Campaign One New York” estuvo bajo pesquisas por crear “una sombra gubernamental” de negociantes y lobistas con intereses ante el concejo municipal quienes ganaron acceso e influencia a través de donaciones fuera del ámbito de las estrictas leyes de financiación de campaña de ciudad de Nueva York.

El grupo lobista ligado a de Blasio recaudó y gastó más de $4 millones. El alcalde dijo que dicha organización ya había cumplido sus metas por la universalización del Pre-K, y que no había otros motivos para el cierre incluyendo la queja presentada en su contra.

Pero de Blasio también se vio envuelto de una investigación por una estratagema para burlar las leyes de financiamiento de campaña del estado de Nueva York.

De Blasio fue acusado por el investigador principal de la Junta de Elecciones por una recaudación de fondos del 2014 en el que cree hubo una violación “deliberada y flagrante” de las leyes de financiación de campañas durante ese período de tiempo.

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, hizo un duro informe sobre los esfuerzos del Alcalde de Blasio para influir en las elecciones al Senado del 2014 en una movida que para derrotar a los republicanos canalizó dinero a los demócratas usando un esquema de retorno.

La denuncia en su contra alegó que la Administración de Blasio canalizó dinero a través de los comités del condado Demócrata para evadir los límites de contribución de campaña. El dinero fue supuestamente destinado a ser utilizado para ayudar a los tres candidatos del norte del estado ganar sus elecciones, por lo que el partido demócrata podría tener una ventaja en el Senado.

Los donantes individuales no pueden dar más de $ 10.300 a cualquier candidato individual, pero pueden donar hasta $ 102.300 a los comités políticos del condado. Esos comités se habrían usado para transferir fondos a campañas individuales.

En el 2016 su grupo “Campaig for One New York” estuvo siendo investigado por organismos que controlan la labor gubernamental que señalaron éste creó “una sombra gubernamental” de negociantes y lobistas con intereses ante el concejo municipal quienes ganaron acceso e influencia a través de donaciones fuera del ámbito de las estrictas leyes de financiación de campaña de ciudad de Nueva York

Asimismo, Campaign for One New York habría recibido donaciones para su campaña de entidades y sindicatos que se han beneficiado de negocios con su administración. Igualmente, se investiga por orden de quien se dio beneficio a un grupo comercial al que se le autorizó el cambio de razón social de un asilo a un condominio privado de lujo, por el que se habría beneficiado de $72 millones: el lobista es un fiel aportante a su campaña de relección. ¿Se salvará el alcalde de Blasio? ¿El 2017 será relecto?

DESAHUCIOS A GRANEL

La crisis hipotecaria no terminó en el 2016, y si bien no está peor que 2008-2009 (el pináculo del desastre financiero en el país), está muy cerca. En el 2015, en todo el estado de Nueva York, hubo 42 mil desahucios, contra 47 mil el 2008-2009, cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

Pero como la crisis continua, aun se diga lo contrario con cifras maquilladas por el gobierno federal, en Brooklyn solo en enero hubo 12 mil familias que perdieron sus casas o apartamentos. Encima de ello en cuatro condados (incluyendo Brooklyn y Queens) hubo el 60 por ciento de los desahucios, zonas con barrios de enorme población latina.

¿Cuántos latinos perdieron sus casas en los últimos meses? No hay cifras oficiales, solo se sabe que cada día que la corte empieza su sesión y hay una perorata interminable de bancos contra sus clientes, los apellidos que profusamente se nombran son latinos.

Según un informe del contralor estatal, Thomas DiNapoli, los desahucios sumaron 16,655 casos, pero escalaron a 46,696 en el 2013 antes que alcanzaran 43,868 en 2014. Y continuaron el 2016.

PODER LATINO

En este marco, los latinos siguieron afirmándose en la ciudad de Nueva York en el 2016. Los latinos elegibles para votar, fueron el 51 por ciento del total de su población estatal. Por contraste, la población de origen anglo o blanca apta para votar son 79 por ciento.

También, tres de cada diez latinos aptos para votar, tuvieron entre 18-29 años de edad. O sea, más de dos tercios supera esa edad.

Otro dato importante es que 42 por ciento de los latinos aptos para votar fueron de origen puertorriqueño, 21 por ciento de origen dominicano y siete por ciento de origen mexicano.

los latinos neoyorquinos pagaron $10 mil millones en impuestos federales, y $6 mil 600 millones en impuestos estatales/locales en 2013, según “Partnership for a New American Economy”. La contribución de los latinos, fue $7,400 millones al Seguro Social (Social Security), y $1, 700 millones al Medicare.

Si deportaran a los indocumentados latinos, los sociólogos y economistas consideran que el estado de Nueva York perdería $28 mil 700 millones en su actividad económica, $12 mil 700 millones en ingresos estatales, y aproximadamente 127,013 empleos.

El estado de Nueva York, asimismo, dejaría de percibir mil cien millones de dólares en impuestos estatales y locales. También perdería $561.1 millones en impuestos a las ventas, $185.7 millones en impuestos a sus ingresos, y $341.7 millones en impuestos a la propiedad, de acuerdo a la información del Instituto de Impuestos y Política Económica.