La era Trump recrudece esfuerzos para eliminar inmigrantes

Actualmente la guía de aplicación de las leyes de inmigración con la nueva administración es extremadamente amplia y todos los nacidos en el extranjero están en riesgo, incluidos residentes legales y naturalizados ciudadanos.

IMPACTO

El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (por sus siglas en inglés DHS) ha estimado que a partir del 2012, la población de inmigrantes que vive ilegalmente en esta nación es de aproximadamente 11,43 millones, que corresponde al el 3,7% de toda la población de Estados Unidos. Según las estimaciones del DHS el número de inmigrantes ilegales alcanzó alrededor de 12 millones en el 2007 y gradualmente se redujo a cerca de 11 millones.

INMIGRACIÓN ILEGAL

La inmigración ilegal es la migración de personas que ingresa a Estados Unidos a través de sus fronteras nacionales, violando las leyes de inmigración del país de destino, no tienen una visa autorizando su ingreso ni documentación para trabajar dentro de la ley, por lo cual también se le llama migración indocumentada. Un extranjero que ingrese a los Estados Unidos sin una visa de entrada o de inmigración, especialmente una persona que cruza la frontera evitando la inspección es un inmigrante ilegal. La inmigración, legal o ilegal, es abrumadoramente ascendente y se produce de un país pobre hacia otro con mejores condiciones de vida.

POLÍTICA DE ESTADO

El gobierno de Obama deportó a más de 2,5 millones de personas, un 23% más que en los años de George W. Bush. Más sorprendente, hasta el 13 de mayo del 2016, Obama deportó más personas que la suma de los diecinueve presidentes que gobernaron los Estados Unidos desde 1892 al 2000, según datos del gobierno. Solamente en el año fiscal 2013-2014 Obama deportó un récord de 438.421 inmigrantes no autorizados, continuando una política de reforzamiento de deportaciones según cifras y estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional.

MAYORIA LATINA

Un estudio del Pew Hispanic Center en marzo del 2005, confirmó que la población indocumentada de Estados Unidos había alcanzado más de once millones. Según el Instituto de Políticas Migratorias, la mayoría de los inmigrantes indocumentados provienen de México, China, India, Filipinas y República Dominicana. Aproximadamente el 81% de todos los inmigrantes ilegales son procedentes de México o América Latina, es decir que de los aproximadamente 11,1 millones de inmigrantes ilegales, casi nueve millones son latinos. Así, de los 52 millones que integran la población hispana de Estados Unidos, aproximadamente el 18% eran ilegales en el año fiscal 2013.

MAYORIA MEXICANA

Según estos mismos estudios la población indocumentada incluye a más de 6,5 millones de mexicanos, que representan alrededor del 60% de todos los inmigrantes no autorizados. El 59% de inmigrantes ilegales en el Estados Unidos son de México y el 25% de todos los inmigrantes en el país residen ilegalmente en California. Se estima que cada año aproximadamente 720.000 mexicanos cruzan ilegalmente la frontera burlando el sistema de control. Según el Pew Hispanic Center en el 2008 el 55%, es decir más de la mitad de todos los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos no estaban autorizados a estar en el país. Para el 2010 los mexicanos representaron más de tres cuartas partes de todos los inmigrantes no autorizados en Arkansas, California, Colorado, Idaho, Indiana, Mississippi, Nevada, Oregon, Texas y Wisconsin.

CAUSAS DE DEPORTACIÓN

Los motivos de exclusión o deportación pueden clasificarse como económicos, penales, morales, relacionados con la salud o debido a la violación de leyes inmigratorias. Extranjeros que buscan la admisión en los Estados Unidos están sujetos a procedimientos de exclusión para determinar si se les permitirá entrar. Por lo general, si un inmigrante ilegal comete un delito mayor en los Estados Unidos, se le juzga en el tribunal estatal donde el crimen fue cometido y después de ser declarado culpable se envía a una prisión en el estado donde fue condenado. Será deportado a su país de origen cuando sea puesto en libertad. Esto está cambiando.

TODOS EN RIESGO

Muchas personas creen que sólo los inmigrantes ilegales son deportados. Sin embargo, miles de inmigrantes legales a largo plazo son deportados cada año y esto se ha incrementado con el nuevo gobierno. La deportación de residentes legales con algún delito en su récord está ocurriendo con mayor frecuencia. La razón más común para que las personas sean colocadas en procedimientos de expulsión es porque hay pruebas de que han sido condenados por un delito. A un ciudadano naturalizado se le puede revocada su ciudadanía si fue obtenida de manera ilegal o fraudulenta.

DREAMERS DEPORTABLES

El 14 de febrero el primer ‘Dreamer’ protegido por la orden de DACA de Obama fue arrestado para deportación. Daniel Ramírez Medina, de 23 años, quien había sido traído al país como un niño y sin antecedentes penales, fue detenido en Seattle entre 680 inmigrantes. Fue apresado por funcionarios de Inmigración que llegaron a su casa en busca de su padre, quien llegó a este país desde México. Por primera vez jóvenes protegidos por el programa de Acciones Diferidas son susceptibles de deportación..

RESIDENTES LEGALES EN PELIGRO

Un residente permanente de Estados Unidos no está a salvo de la deportación, que puede ser aplicada por cometer algunos delitos y estar fuera del país demasiado tiempo. Las autoridades fronterizas no pueden cancelar o quitar la green card a ningún residente al entrar al país sin que la persona firme un formulario de “abandono de la residencia” (I-407). Un residente que esté fuera del país durante un período largo de tiempo –la ley no especifica, pero generalmente se indica que es riesgoso estar más de 6 meses- podría tener que justificar su ausencia a su regreso al país y puede perder la residencia.

FELONÍAS AGRAVADAS

Un residente puede ser deportado si comete un delito entre los llamados “felonías agravadas”, un término federal y no criminal que puede incluir muchos tipos de delitos que en los estados donde se aplica el castigo no sean delitos menores, entre ellos violencia doméstica, abandono infantil o incluso la violación de una orden judicial de restricción contra un abusador doméstico, entre muchos otros delitos. Si tiene dudas sobre sus riesgos de viajar con residencia, consulte a un abogado de inmigración.

DELITOS AGRAVADOS

Personas condenadas por delitos menores, u otros crímenes que no fueron acusados como felonías en su estado, están siendo deportadas. Entre los diversos crímenes que pueden cometer un no-ciudadano de los Estados Unidos que lo colocan como deportable están los llamados delitos agravados, término utilizado en la ley de inmigración para referirse a una amplia categoría de delitos con graves consecuencias para extranjeros que buscan asilo, residencia legal permanente, ciudadanía o evasión de los procedimientos de deportación. Alguien que está en el país con una visa o con residencia legal permanente y comete un delito agravado, puede ser removido o deportado.

INADMISIBLES

Los delincuentes agravados no son elegibles para solicitar asilo o las protecciones de la Convención contra la Tortura, a pesar del temor que puedan tener de enfrentar la persecución en su país de origen. Tampoco son elegibles para una defensa a la remoción conocida como cancelación de la remoción. Una vez que usted ha sido convicto de un delito agravado y retirado de Estados Unidos, usted es permanentemente inadmisible. En otras palabras, nunca volverá a ser elegible para una visa de los EE.UU. o la tarjeta verde.

GRUPOS PRO INMIGRANTES

Desde las Leyes de Inmigración del 1996, aumentaron la aplicación de la ley contra los inmigrantes ilegales, eso incrementó el número de inmigrantes detenidos, sin representación y siendo deportados, lo que produjo una serie de protestas a nivel nacional, organizadas por grupos pro-inmigrantes. En Nueva York la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, de la Universidad de Nueva York, la Sociedad de Ayuda Legal, Caridades Católicas, entre otras, han tenido un rol importante ofreciendo asesores legales y acceso a servicios sociales.

CAMPAÑA ANTI-DEPORTACIONES

En Nueva York la lista es amplia. Existen varias coaliciones y programas en los cuales las familias afectadas por la deportación comparten sus experiencias y apoyo a las nuevas familias, encontrándose por primera vez con los desafíos políticos y legales de la deportación. Agrupaciones como la Coalición del Norte de Manhattan para los Derechos de los Inmigrantes, Families for Freedom y Detention Watch colaboran organizando actividades anti-deportación, movilizaciones y campañas para educar a los inmigrantes sobre sus derechos.

SÁBADO 18 DE FEBRERO

La Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights ha organizado un viaje a Albany el sábado 18 de febrero para exigir que el Estado de Nueva York se incremente y provea representación universal para inmigrantes detenidos, durante la realización de la 46a Conferencia Anual de la Association de Legisladores negros y puertorriqueños. El grupo se reunirá a las 7:30am frente a sus oficinas en el Alto Manhattan. Proporcionará transporte hacia y desde Albany y refrigerio. Si desea unirse registrarse en el enlace: http://nmcir.org/events/trip-to-albany/

INFORMACIÓN DE AYUDA EN LINEA

Si desea obtener información sobre quiénes son sus representantes, visite el sitio web: Http://www.lwvnyc.org

Para obtener información sobre inmigración a los Estados Unidos y formularios de inmigración, visite los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS): Http://www.uscis.gov/portal/site/uscis

Para obtener un boletín de visas actualizado, visite el Departamento de Estado de los Estados Unidos: Http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html

Para encontrar referencias y servicios gratuitos de asistencia legal en su comunidad, visite: Http://lawhelp.org

Para encontrar asistencia legal gratuita, verificar el estado de un abogado del Estado de Nueva York y otros servicios, visite la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York: Http://www.nysba.org/

Para obtener una lista de proveedores de inmigración a bajo costo, visite la Coalición de Inmigración de Nueva York: http://www.thenyic.org

Para encontrar una lista de enlaces útiles relacionados con la investigación relacionada con la inmigración, visite la American Immigration Lawyers Association (AILA): Http://aila.org

Para encontrar estadísticas sobre hispanos y latinos en América, visite el Centro Hispano Pew: http://pewhispanic.org/

DELITOS AGRAVADOS

En la ley de inmigración, que es ley federal, el crimen agravado se define más ampliamente que en la mayoría de las leyes penales de cada estado. La definición se encuentra en la Sección 101 (a) (43) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad o en la Sección 1101 (a) (43) del Código de los Estados Unidos. En resumen, se definen los siguientes como delitos agravados:

(A) Asesinato, violación o abuso sexual de un menor

(B) Tráfico ilícito de una sustancia controlada

(C) Tráfico ilícito de armas de fuego o dispositivos destructivos o materiales explosivos

(D) Lavado de dinero o la realización de transacciones monetarias en bienes derivados de actividades ilícitas específicas si el monto de los fondos supera los $ 10.000

(E) Ciertos materiales explosivos o delitos con armas de fuego

(F) Delito de violencia (sin incluir un delito puramente político) para el cual la pena de prisión es de por lo menos un año

(G) Robo (incluyendo la recepción de bienes robados) o robo si el período de prisión fue de menos de un año

(H) Secuestro o solicitud de recibo de rescate

(I) Pornografía infantil

(J) El crimen organizado, o el juego si una pena de un año de prisión o más podría haber sido impuesta

(K) Poseer, controlar, administrar o supervisar un negocio de prostitución; Transporte con fines de prostitución si se cometen con fines comerciales; o el peonaje, la esclavitud, la servidumbre involuntaria o el tráfico de personas

(L) Reunir o transmitir información de defensa nacional, divulgación de información clasificada, sabotaje, traición o comprometer la identidad de los agentes secretos de inteligencia

(M) Fraude o engaño en que la pérdida a la víctima o víctimas supere los $ 10.000; Evasión fiscal en la cual la pérdida de ingresos para el Gobierno excede los $ 10.000

(N) Contrabando de extranjeros, excepto una primera ofensa por la cual el extranjero ha demostrado afirmativamente el propósito de asistir, incitar o ayudar solamente al cónyuge, hijo o padre del extranjero (y ninguna otra persona)

(O) Entrada ilegal de los Estados Unidos por un extranjero que previamente fue deportado sobre la base de una convicción de delito agravado

(P) Falsificación, mutilación o alteración de un pasaporte o instrumento (fraude documental) cuyo período de reclusión es de al menos 12 meses; Salvo en el caso de una primera infracción por la cual el extranjero ha demostrado afirmativamente que el delito fue cometido con el propósito de ayudar, incitar o ayudar al cónyuge, hijo o padre del extranjero (y ninguna otra persona)

(Q) No comparecer al servicio de la pena si la infracción subyacente se castiga con pena de prisión de 5 años o más

(R) Soborno comercial, falsificación o tráfico de vehículos cuyo número de identificación haya sido alterado, si la pena de prisión es de al menos un año;

(S) Obstrucción a la justicia, perjurio o subornación de perjurio, o soborno de un testigo, cuyo período de prisión es de al menos un año

(T) No comparecer ante un tribunal en virtud de una orden judicial para responder o disponer de un cargo de un delito grave por el cual puede imponerse una pena de 2 años de prisión o más

(U) Intento o conspiración para cometer un delito agravado.