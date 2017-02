(EFE).- Los mexicanos Sául ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. aseguraron que se jugarán la bolsa de su combate del 6 de mayo en Las Vegas, Estados Unidos, aunque no precisaron el monto.

Ambos púgiles dieron a conocer el “trato” a la cadena de televisión ESPN, que cubre la gira de presentación del combate en México y Estados Unidos.

“Él dice que me va noquear en ocho rounds, que me va a ganar y está muy confiado, de hecho le aposté su bolsa, a que no me ganaba y no me noqueaba y aceptó”, dijo Álvarez en un vídeo que publicó la cadena.

Álvarez dijo que la apuesta la aceptaron frente a las cámaras y la cerraron con apretón de manos, en una especie de “trato hecho”, como caballeros.

“Ya está, o se va con lo doble o se va sin nada”, añadió ‘Canelo’.

Según medios mexicanos, Chávez tiene un pago garantizado por seis millones de dólares, mientras que el de Álvarez al parecer es del doble, ambas cantidades aumentarán con la suma del pago por ver que la empresa Golden Boy Promotions, del excampeón mundial Oscar de la Hoya, ha estimado podría ser de un millón de usuarios.

“Son diferentes bolsas y tenemos que llegar a un acuerdo para hacerlo formal para que no existan problemas. La bolsa es lo de menos, la pelea es lo más importante”, dijo Chávez, quien comentó que en distintas ocasiones Álvarez ha dicho que ganará cuatro veces más que él.

Ambos peleadores cumplen esta semana una gira en la que presentan su pelea en cuatro ciudades, el lunes ocurrió en México, el martes en Nueva York, el jueves estarán en Houston y el sábado en Los Ángeles.

Al combate, Álvarez llega con marca de 48 triunfos, 34 antes del límite, una derrota y un empate; y Chávez tiene 50 victorias, 32 por la vía rápida, dos derrotas y un empate.