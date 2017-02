Después de su liberación, Tairón Luis Cabrera, visitó al Cónsul Castillo para agradecerle en sus propias palabras “por darme la oportunidad de poder exponerle mi caso, junto a otros treinta y ocho dominicanos, durante su visita a la cárcel donde estaba recluido, lo que para mí es un hecho sin precedente” y añadió: “estoy aquí para agradecerle porque gracias a su visita al Centro Federal de Detención de Batavia, se pudo determinar que soy hijo de un ciudadano y el juez a las dos semanas me soltó. Verdaderamente estoy sin palabras y quiero dar un millón de gracias al cónsul porque después de un año peleando mi caso para que no me deporten, todo me era imposible y ya soy un hombre libre”.

A Tairón le trajo su padre con la visa IR2, otorgada a los niños extranjeros adoptados por estadounidenses fuera de los Estados Unidos, por lo que como hijo adoptivo tiene todos los derechos de un ciudadano, razón por la que no puede ser deportado. El expediente en la corte no contenía la adopción documentada en sí, el juez federal del caso, optó por reducirle los cargos y liberar a Cabrera por el argumento de sus abogados, tanto los que llevaban el caso como los del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, que comprobaron que ingresó a territorio norteamericano con visa categoría IR2.

